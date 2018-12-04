3D泰安瀑布 湧出派出所

2018年12月04日 01:13 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

這間派出所有夠「潮」！基隆市警局為提升警察機關正面印象，結合在地景觀，在第三分局百福派出所前設計一道3D彩繪的「泰安瀑布」，試辦「特色派出所」，但尚未完工前，就已經被眼尖的民眾發現，紛紛到現場拍照打卡，肯定警方藉此拉近警民距離。

警方指出，基隆市共有4個分局，每間分局都會推出1間特色派出所，其中一分局的忠二派出所已結合了「慶安宮」特色，二分局的八斗子派出所前方也已經有2座大型變形金剛，三分局的百福派出所則推出泰安瀑布的山水畫作，四分局的大武崙派出所則將會有1座大型電視牆。

警方表示，百福派出所正面階梯及停車格的空間以泰安瀑布景色為主題，採3D彩繪藝術方式呈現，希望融合在地人文景觀特色後，可以跳脫一般派出所嚴肅外觀，拉近警民距離。

警方說明，施作現場一開始平淡無奇，但雛型漸成後，立即吸引過往民眾注目，吸引許多觀眾紛紛駐足拍照留念，並上傳社群網絡分享，甚至還因為太過逼真，有民眾還「繞道而行」、不敢靠近，讓這項彩繪工程「未演先轟動」，形成熱門打卡景點。

基隆市第三分局長陳瑞基表示，特色派出所預定於4日完工，屆時將設置QR Code供大眾打卡，也竭誠歡迎社會各界人士，到場體驗3D彩繪的視覺效果，讓樂趣可以回味無窮。

(中國時報)