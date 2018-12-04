樹林區公所 年終辦桌送暖

2018年12月04日 04:12 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

樹林區公所3日在大安庇護農場舉辦「年終關懷送暖活動」，邀請41位庇護園工及輔導老師一起辦桌，提前感受年節氛圍，區長林耀長表示，公所已購入庇護園工們種植的聖誕紅等盆栽，將愛心分享給洽公民眾。

大安庇護農場2004年成立，為新北市首間以園藝服務為主的庇護工場，目前有43位身障者在內就業，販賣自產自銷園藝小盆栽、木工藝品及草本手工皂等多元產品，自理能力較好的庇護園工也會推著推車出外販售，平時開放民眾體驗園藝DIY，將農場轉型為觀光景點，盼讓庇護園工有更多被看見、被肯定的機會。

活動現場，樹林區公所人員帶領庇護園工唱歌、跳舞，並介紹庇護園工親手製作的手工木製品、聖誕紅盆栽等商品，市議員陳世榮也到場鼓勵，為弱勢族群送上祝福。

勞工局身障就業輔導科長盧志銘表示，新北市已成立26家庇護工場，提供510位身障者就業機會，平均每月工資7千元，雖無法作為主要經濟來源，但身障者外出工作，除了可減輕其家人撫養負擔，撫養者也可出外尋求工作，創造就業市場更大價值。

林耀長表示，區公所自2016年開始舉辦年終送暖活動，讓弱勢族群提前感受年節氛圍，公所也已購入聖誕紅等造景盆栽，將庇護園工悉心種植的成果展現給洽公民眾，希望請各大企業團體及善心人士踴躍捧場。

(中國時報)