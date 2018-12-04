立委媒合企業 為老人加菜

2018年12月04日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

高麗菜價跌，立委蔡易餘3日號召土地銀行與嘉聯行銷公司共同認購20萬元的高麗菜，盼藉此減少農民損失；嘉義縣長當選人翁章梁太太劉莉英等人更在婆婆媽媽指導下，現場製作泡菜，分享高麗菜延長賞味期的小撇步。蔡易餘認為，教民眾製作泡菜可讓部分高麗菜減少進入市場，造成價格再動盪下滑，呼籲大家趁鮮多吃菜，有益身體健康，也幫助到農民。

蔡易餘說，高麗菜屬短期作物，加上今年氣候良好穩定導致供過於求，高麗菜價格崩盤，為此他特別尋求企業幫忙，獲得嘉聯行銷公司和土地銀行響應，共集資20萬元向嘉縣菜農訂購高麗菜，3日除送鮮採高麗菜給六腳鄉雙涵社區老人食堂加菜，現場也製作泡菜和眾人分享。

笑稱自己是家庭主婦的劉莉英對製作泡菜並不陌生，她動作純熟地把高麗菜用鹽醃製軟化，再加入水、醋、糖製成的醬汁，製作出相當有台灣味的泡菜，包括蔡易餘、六腳鄉長陳川崎、農會總幹事陳宥樺、議員當選人黃鉦凱、土銀經理沈建源以及嘉聯行銷經理李萱等人試吃後都讚不絕口。

蔡易餘表示，經與財政部溝通聯繫後，該部已指示公股銀行採購高麗菜，全力挺農民；至於高麗菜價錢起起落落，未來希望農民種植時，能多注意農委會所發出的示警，避免每年都發生一樣的事情，對農民來說是很大的損害。

(中國時報)