國際身障日 博訓學員奪佳績

2018年12月04日 01:13 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

12月3日為國際身心障礙者日，高市勞工局博訓中心捎來捷報，學員參加全國身心障礙者技能競賽勇奪佳績，包辦「電腦軟體應用」前4名，獲獎學員也被廠商相中，將提前到職上班。

博訓中心主任謝世炯指出，今年全國身心障礙者技能競賽中，「客服行銷及辦公行政養成班」小琦與小惠、「AutoCAD製圖與3D列印班」安哲及秀簣，囊括電腦軟體應用項目前4名，獲第2名安哲成績優異，結訓前已被廠商網羅，第3名秀簣也將於20日到郵局報到。

他說，學員進入博訓後，生活更規律、又豐富，像是電腦維修與網路應用班的阿毅與阿浩，在電腦組裝項目中分別榮獲第4名及第5名，兩人個性內向，參訓後漸打開心房，還考取電腦維修丙級、文書作業以及電子商務等證照，期許未來在職場發揮才能。

他表示，這期85名結訓學員考取TQC電腦技能認證、街頭藝人標章認證及全國技能丙級檢定等證照，考照率近8成，更有9人已提前就業。另於7月16日第1梯次清潔園藝職類結訓學員，訓後就業率高達67％。

博訓中心明年度將開辦AutoCAD製圖與3D列印班、客服行銷及辦公行政養成班、雲端網路應用與電腦維修班、美工設計與數位影像應用班等，即起報名至20日止，課程免學費，審核通過還可申請職訓生活津貼補助。

(中國時報)