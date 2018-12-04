蘆洲區長 獲選百大MVP經理人

2018年12月04日 04:12 中國時報 高彥哲／新北報導

蘆洲區公所榮獲全國最主要8大獎項第一，為全國唯一多項評比第一的鄉鎮區級公所，4年內成功使蘆洲蛻變成為「健康」、「友善環境」、「高齡友善」、「安全」、「文化」五大品牌宜居城鎮，幕後推手蘆洲區長賴俊達更是脫穎而出，獲選為2018年全國百大MVP經理人。

經理人月刊自2008年起開始舉辦「100MVP經理人」徵選，從各大企業及政府機關代表中選出當年度100位傑出專業經理人。

賴俊達表示，蘆洲近4年參加全國8項最重要的評比，獲得全國鄉鎮市級第一名，包括104年內政部「災害防救深耕計畫評鑑」全國特優(第一名) 、105年環保署「友善城鄉環境」最高拔尖級、106年度衛福部第九屆台灣健康城市-健康環境獎、107年度衛福部第十屆台灣健康城市-健康安全獎等。

2018年獲得世界衛生組織西太平洋區健康城市聯盟認證，顛覆以往的蘆洲形象，賴俊達強調，團隊的優異表現才能獲此殊榮，這個獎項歸於所有同仁。

蘆洲區公所表示，為讓在地居民有感環境變得更美、更健康且更安全，近年公所積極推動電纜線地下化、特色候車亭及主題公廁等，並首創行道樹身分證暨防災通報系統，防災村里深耕基層。此外，更積極地發揚蘆洲神將文化、古蹟、切仔麵美食等地方特色，促進在地產業經濟。

(中國時報)