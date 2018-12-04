2018年12月04日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

準嘉義市長黃敏惠3日接受中選會委員張淑中頒發第10屆嘉義市長當選證書，黃敏惠競選總部掌聲響起，全場歡欣喜氣。黃敏惠說，當選是責任的開始，這場選舉贏得很辛苦，但很有意義，象徵市民對她所堅持「廉能、斷黑金、拚經濟」普世價值的選擇。

中選會委員張淑中由嘉義市選委會主委林建宏陪同，3日上午到黃敏惠競選總部頒發第10屆嘉義市市長當選證書給當選人黃敏惠，並恭賀黃市長高票當選，競總主委胡懋麟、顧問團團長江義雄、國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯及競選志工鼓掌喝彩，喜氣洋洋。

黃敏惠表示，當選之後，沒有一刻是為勝選而高興，因為「肩上的擔子更重了」，她了解市民的期待，希望她帶領大家拚有感的經濟，所以她馬不停蹄地奔走，不會辜負市民的期待。

黃敏惠表示，她會實現所提出的政見，文化觀光方面「打造文化新絲路」會優先做，串連美術館、舊酒廠產創園區、博物館、北門驛、檜意森活村、嘉義舊監獄等文化觀光景點，用本土、創新、開放的思維跟做法，打造嘉義文化新絲路。

市選委會表示，4日到中選會領回23位市議員當選證書後，於14日以前一一送至各當選人的服務處，里長當選證書則於14日在選委會頒發，25日市長就職交接典禮依往例於嘉義市文化中心音樂廳舉行，里長就職典禮在市府會議室，議員就職典禮在市議會進行。

(中國時報)