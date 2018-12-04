屏地好食節 農友擺攤同歡

由屏東青農所建置的「屏東縣自然農業示範基地」，經1年多努力後，不僅推廣理念有成、發展出小旅行，還將在8、9日舉辦「屏地好食節」。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

由一群來自CGNF台灣自然農業協會的屏東青農所建置的「屏東縣自然農業示範基地」，經1年多努力後，不僅推廣理念有成、發展出小旅行，還將在8、9日舉辦「屏地好食節」，集結多名友善農耕及有機農作的農友，透過吃喝玩樂再展農業新契機。

屏東青農吳佳嬅指出，「屏地好食節」將由10至15名友善農耕及有機農作的農友一同擺攤同歡，而屆時呈現的不僅有農產品、文創品，更有「農夫導演」及「農夫劇場」，前者是農友自拍的紀錄片、後者是由在地劇團演出的農人故事。

吳佳嬅說，不論農夫導演或農夫劇場，都是由農友的視角去看農夫與農田的關係，那種「親密感」不是一般人所能輕易體會，但也盼能藉此強化友善農地的重要性，此外，當天還有安排焢土窯及食農教育闖關遊戲，除讓大家認識自然農業、土壤微生物外，還能自然資材DIY。

吳佳嬅強調，自然農業與自然農法並不相同，前者因重視生態循環，所以會積極透過自製資材如漢方營養劑、碳酸鈣等，來克服不灑農藥等所挾帶的問題，因此就產量而言，並不會因而減少，自然農業不僅重視生態，更重農民收益。

屏東縣自然農業示範基地位在新埤鄉建功村一處1甲大農地，是由現任村長鍾展雄協助青農們爭取而來，目前園區大致建置完成，也辦過小旅行，不少到訪過的遊客驚艷不已。

(中國時報)

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