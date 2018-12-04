花蓮議長爭奪戰 藍提名擬排黑

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中國時報
／花蓮報導

花蓮五合一大選過後，藍營全面攻佔縣議會，33席次中拿下過半的18席，正副議長選舉掌握絕對優勢，包括現任副議長張峻、六連霸議員謝國榮及三連霸議員張正治皆表態角逐議會龍頭，因國民黨本次議長選舉提名納入「排黑條款」，預計本周協調出人選。

民進黨花蓮縣長慘敗，議員選情也崩盤從6席跌剩3席，議長確定為藍營囊中物，隨著議長賴進坤將引退政壇，燃起議長寶座爭奪戰，目前有張峻、謝國榮及張正治有意問鼎，副議長則外傳新科議員潘月霞及吳東昇有意搶攻。

六連霸議員謝國榮前日被媒體報導「官司纏身」，恐影響黨內提名作業。氣得謝3日申請良民證，強調「我絕對清白」並質疑時機巧合，希望黨部以公平、公正、公開的立場，辦理正副議長選舉，也呼籲黨部將各參選人的「刑事紀錄證明」攤開來看，供外界檢視。

花蓮縣黨部主委鄒永宏說，只要是黨內同志都有權利參選，黨部會全力協調出正副議長最佳人選，不會預設立場，不過中央黨部上月28日來函「有司法案件仍在身者」，將無法角逐正副議長，4日赴黨中央開會後，會與黨籍議員說明選舉辦法。

鄒永宏說，地方黨部絕對遵照中央黨部規畫，也會聽取各方意見、和諧處理，盡力達成共識，避免黨內紛爭，預計於本周盡快協調出議長人選。另外，民進黨僅存3席未確定是否推派人選，由於今年議長選舉將採記名投票，12席無黨籍議員動向備受關注。

(中國時報)

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