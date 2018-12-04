防堵豬瘟 海巡隊力掃陸漁船

大陸漁船越界捕魚猖獗，澎湖海巡隊雷厲風行護漁大作戰，3天連逮3艘大陸漁船，當場查扣漁船、留置38名船員、更海拋銷毀多達3370公斤漁獲，海巡隊重申打擊不法絕不寬貸。
近來中國非洲豬瘟疫情擴散嚴重，澎湖海巡隊戒慎恐懼全力防堵疫情入侵，號召總動員展開海上護魚大作戰。
果然一舉奏效，連續3天掃蕩3艘越界捕魚大陸漁船；1日中午12時30分在貓嶼西南方21.2浬處，查獲「閩東漁61119號」大陸漁船，海拋銷毀漁獲170公斤，帶案押回船員14人。
2日凌晨3時40分在花嶼西北方20浬處，掃蕩「閩東漁65098號」大陸漁船，銷毀1200公斤漁獲，漁船連6名船員押回偵辦。
3日凌晨2時50分在目斗嶼西北方18浬處海域查獲「閩獅漁06897號」，巡防艇多次廣播命令停船受檢無效，「閩」船不惜切斷網具試圖逃逸並阻擾登檢，海巡隊以優勢警力壓制，現場海拋銷毀2000公斤漁獲，14名船員押返調查。
澎湖海巡隊強調，針對大陸漁船越界捕魚全案將依違反兩岸人民關係條例裁處，採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲、罰鍰、沒入船舶6大執法手段予以重罰。
澎湖海巡隊指出，經調查統計107年度迄今已扣留陸船20艘169人次，驅離75船次，裁罰金額高達1570萬元，仍將持續威力掃蕩，務必遏止歪風。
(中國時報)