防堵豬瘟 海巡隊力掃陸漁船

友善列印
中國時報
／澎湖報導

大陸漁船越界捕魚猖獗，澎湖海巡隊雷厲風行護漁大作戰，3天連逮3艘大陸漁船，當場查扣漁船、留置38名船員、更海拋銷毀多達3370公斤漁獲，海巡隊重申打擊不法絕不寬貸。

近來中國非洲豬瘟疫情擴散嚴重，澎湖海巡隊戒慎恐懼全力防堵疫情入侵，號召總動員展開海上護魚大作戰。

果然一舉奏效，連續3天掃蕩3艘越界捕魚大陸漁船；1日中午12時30分在貓嶼西南方21.2浬處，查獲「閩東漁61119號」大陸漁船，海拋銷毀漁獲170公斤，帶案押回船員14人。

2日凌晨3時40分在花嶼西北方20浬處，掃蕩「閩東漁65098號」大陸漁船，銷毀1200公斤漁獲，漁船連6名船員押回偵辦。

3日凌晨2時50分在目斗嶼西北方18浬處海域查獲「閩獅漁06897號」，巡防艇多次廣播命令停船受檢無效，「閩」船不惜切斷網具試圖逃逸並阻擾登檢，海巡隊以優勢警力壓制，現場海拋銷毀2000公斤漁獲，14名船員押返調查。

澎湖海巡隊強調，針對大陸漁船越界捕魚全案將依違反兩岸人民關係條例裁處，採取驅離、扣留、留置、沒入漁獲、罰鍰、沒入船舶6大執法手段予以重罰。

澎湖海巡隊指出，經調查統計107年度迄今已扣留陸船20艘169人次，驅離75船次，裁罰金額高達1570萬元，仍將持續威力掃蕩，務必遏止歪風。

(中國時報)

男大生莊承家玩模型 目標職人 《讀者》：一探文學名著的幕後祕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。