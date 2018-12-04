北港國中創意機器人 摘全國冠軍

2018年12月04日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮北港國中推廣機器人創作，鼓勵學生參加「豐泰文教盃全國機器人創作大賽」，師生以X戰警中的「金剛狼」、「死侍」為靈感打造2台機器人，1日拿下全國冠、亞軍後，校方3日公開表揚，並計畫打造北港國中為沿海機器人創作基地。

北港國中3年前首次參加「豐泰文教盃全國機器人創作大賽」，去年即拿下全國冠軍，今年積極準備衛冕戰，校長施協志全力支持，在校內設置比賽模擬場地，指導老師洪浩宸則協助機器人改造，打造「爪很厲害」、「Primo Post」2台機器人應戰。

「Primo Post」以X戰警「死侍」為靈感，外觀以坦克為基礎，加上類似堆高機的鏟子，可將對手翻倒失去行動力；「爪很厲害」靈感來自「金剛狼」，武器是1組夾子，夾力超強，並增加自身重量，戰術是夾住對手推出場外。

豐泰文教盃全國機器人創作大賽1日進行時，「Primo Post」」、「爪很厲害」一路過關斬將，最後竟形成「Primo Post」」、「爪很厲害」爭奪冠亞軍局面，同隊的2台機器人「自相殘殺」，最後「Primo Post」」技高一籌拿下冠軍寶座。

指導老師洪浩宸表示，「死待」與「金剛狼」在X戰警電影中曾進行殊死戰，沒想到2台機器人也在比賽中做最後對決，相當巧合。此次能贏得冠、亞軍，除了改良機器人性能外，學生們不斷練習操控技巧，也是獲勝的重要關鍵。

(中國時報)