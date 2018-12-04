國民黨一勝選就被電到

2018年12月04日 04:11 中國時報 彭蕙仙

台中市長當選人盧秀燕選後重申，台中火力電廠只要發夠台中人使用的電力即可，不要過度發電，因發電越多，造成的空汙問題就越嚴重。盧秀燕強調上任後不排除縮減中火執照發送數量。

「中電不北送」是盧秀燕的政見，一般認為，誓言解決台中的空汙問題，也是盧秀燕得以當選的重要原因。選後理當兌現承諾，不過，盧秀燕卻可能遇到一個很大的陷阱，那就是成為全台缺電的罪人。

針對盧秀燕預備縮減中火的執照核准數量，台電立刻反應指出，如果中火不北供，那麼，電力缺口將會比去年的815大停電時更嚴重；而為了避免供電系統崩潰造成全台大停電，台電只能依規定進行工業限電！台電給工業用電戶的OS是：到時候沒電可用，大家去找盧秀燕，跟我台電無關。

盧秀燕準備好要扮演這樣的電力劊子手嗎？工業限電影響經濟，盧秀燕能夠承擔這個罪名嗎？電力不夠、跳電、缺電，大家肯定都會急如熱鍋上的螞蟻，屆時再怎麼解釋說是民進黨的電力政策失當，恐怕也很難讓民眾買帳。台中以外的人難免會把電力不足與中火不支援送發電連結在一起，台中市民則會認為，都已經選出盧秀燕做市長了，她應該要解決啊！

另一方面，因為人人懼怕空汙，所以以核養綠公投過關了。問題是，目前從中央到地方，連即將在12月5日除役的核一廠的核廢料儲存問題，都還沒有共識。核一廠第一期乾貯設施蓋在核一廠內的室外，新北市政府認為有安全問題，不願發水土保持證明，沒有水土保持設施完工證明，就無法啟用乾貯設施，無法啟用乾貯設施，核一就無法如期除役。這是原能會和台電的說法。

新北市長當選人侯友宜則認為，水保完工證明和核一除役是兩回事，重點是，他擔心，一旦新北市政府放行讓核一廢料可以「暫存」，那就不會再移走了，從此變成了永遠的處置場；新北市政府不會同意核廢料永久儲放在轄區內。

針對盧秀燕堅持中火不北送，以及侯友宜不願對核一乾式儲存設施鬆口，民進黨政府的相關單位只能一再要求地方政府要從整體考量，不要只顧自己。然而，保障地方民眾的健康安全，民選地方首長責無旁貸，對火力發電廠或是核廢料儲存地，產生「鄰避症候群」（意思是那些惹人嫌惡的公共設施雖然很重要，但是千萬不要蓋在我家後院），也就很難避免了。

九合一選舉過後，藍營取得的縣市大幅增加，使得中央與地方的這類困境更為加深。之前的台中市長林佳龍可以提早核發執照，好讓中火機組繼續發電；桃園市長鄭文燦對中央突然決定「觀塘換深澳」，氣歸氣卻也沒皮條，因為這兩位地方首長都跟中央是同一個政黨，但12月25日之後，藍天大於綠地，中央一個口令、地方可不會認命配合；更何況，即便同樣是藍營執政的縣市，談到電力與能源政策，彼此間也不見得沒有立場上的差異。

民進黨政府可以一方面挑動藍營縣市間的矛盾，另一方面強力放送，說新北市卡林口3號機、台中不准中電北送…，把藍營縣市首長打成缺電的罪人，三方面還可以用「連核一廢料都搞不定，還談什麼以核養綠」來打藍營的核能立場，如此一來，民進黨中央豈不就可以在空汙、缺電、非核等困境中找到脫身的機會了？這恐怕是國民黨執政縣市在勝選後首先會遇到的困境。（作者為資深媒體人）

(中國時報)