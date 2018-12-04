為何台灣淪為內縮的世界觀？

2018年12月04日 04:11 中國時報 范疇

達爾文的理論至今不衰，就是因為他看出了物種的提升需要演化，而演化的最大驅動力量就是混交，越頻繁的混交就越有可能產生適應環境的突變。生物界如是，人的社會也如是。

用演化論來看，世界最成功的混交共和國，就是靠移民起家的美國。美國因大量混交血緣和文化而成其大，相對來看，日本因拒絕混交而走向萎縮，台灣則因實為混交但心理上拒絕承認而成其小氣。台灣沒能比現在偉大，其實是因為心理障礙、文化障礙，而不是演化條件上的障礙。

今天我們知道了，所謂的「血緣」不過是市井用語，真正的奧祕在「基因」。兩個人，一個來自北極一個來自南極，極可能在「血緣」上絲毫找不到一絲共同線索，然則實際上這兩人在基因上卻有著99%的共同性。兩個來自天南地北的男女，只要混交了，基因上那1%甚至0.01%的差異，就可能激盪演化出原先並不存在這兩人身上的外貌、性格、才智上的變異。

台灣，是一個高度混交的國度。用通俗語言形容，台灣至少具有如下的混交：原民部落之間的混交、台灣原民與南島和太平洋島嶼原民的混交、原西（班牙）混交、原葡（萄牙）混交、原荷（蘭）混交、漢原混交、漢漢混交、漢日混交…。台灣雖是個孤島，但由於海緣因素，混交的歷程並不亞於歐洲大陸或亞洲大陸，完全不缺乏基因交換的演化機會。

以上「漢漢混交」一詞需要說明一下。皆稱為「漢」，何來混交？事實上，「漢人」這個概念和「西方人」這個概念的糊塗程度差不多。東亞大地上，南有數百、數千甚至數萬個經過無數個千年而成的族群，含混通稱為「百越」，北邊同樣有數百、數千甚至數萬個經過無數個千年而成的族群，通稱為「胡人」，那西邊呢？東邊呢？我有一位朋友，母親是上海人，父親是北京人，這是南方百越和北方胡人的產物，但他們及後代在通俗語言上都是「漢人」，這就是「漢漢混交」的例子。那麼，一個世世代代居住在高雄的男子，和一位世世代代居住在台北的女子結婚生子，該怎麼稱呼呢？

1945～1952年，200餘萬人口從東亞大地上避難至台灣，哇，這下更熱鬧了，雖然這200餘萬人大多數也都自稱為「漢人」，但事實上可說是百越後代和胡人後代的大集合。他們加入了原先存在台灣的原原、原南、原太、原西、原葡、原荷、原漢、漢漢的混交生態中。

以上這3段文字，若讓人類學家、歷史學家、基因學家來描繪，可能幾十本書都寫不完，但我們500字就一筆交代過去了，真正是無奈的事，只能求個大概念了。但我希望，讀者們腦子裡能夠形成一張圖像，那就是台灣雖小，雖為一孤島，但是由於海緣因素，形成了一個極為豐富的混交基因庫。

照理來講，台灣應該比今天偉大多了、聰明多了，因為豐富的基因庫帶來的演化可能性是極為巨大的。但是，台灣雖然具有幾乎相當於半個地球的基因來源，卻沒有成為一個更偉大、更聰明的地方。或許是台灣擁有豐富基因的時間太短，演化的層次還不夠，但時間不是唯一的因素，另外還有一個非基因、非時間的因素，那就是歷史上台灣人的世界觀被限縮了。打個比方，一個聰明的嬰兒若被放到一個封閉的罈子裡，即使他有愛因斯坦的資質，他也演化不出一個愛因斯坦。

那麼，今天的台灣人可以自由進出這個島嶼，人人都有手機可以接觸全世界的信息，其世界觀應該就可以提升到足以匹配這豐富基因庫的水平了。但，卻又不然，這是為什麼呢？只能用泰國人養大象的例子來解釋了。在大象小的時候，你把它用繩子栓在樹上，它掙不脫，日久天長之後，即使大象可以輕易推倒樹，象夫只需要在它的脖子上繫上一條空蕩蕩的繩子，大象就不敢亂動了。這是心理學的問題，不是物理學的問題。

我們該問的是，那條栓在台灣社會心理上的「繩子」是什麼？哪些因素使得台灣這個豐富的基因庫，竟然產生不出相對應的演化進步？明明是依賴海緣才得以形成的豐富基因庫，卻演化不出拓展性的海洋世界觀，而淪落至內縮內鬥的世界觀？這，或許才是台灣主體性論述的關鍵問題。（作者為戰略顧問公司負責人）

(中國時報)