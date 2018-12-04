2018年12月04日 04:11 中國時報 陳中舜

隨著日前「以核養綠」第16號公投案的通過，原訂於《電業法》裡的2025非核家園條款亦確定廢止，其後續效應正開始發酵中。除了核電延役與核廢料處理外，更受國內外矚目的，反而是年初才公布遴選結果的離岸風電計畫，接下來該何去何從。

該計畫所以受各界關注，主因是蔡政府原本希望透過極高額的躉購電價（5.84元/度電）與大容量的場域開發，作為招商來台投資並協助發展國內綠能產業的誘因。不可否認的，離岸風電確實也為台灣吸引到諸多國際廠商及投資人的目光，相關單位評估未來應有帶動國內超過上兆產值的潛力。只是這計畫的根本前提是基於非核家園政策下，未來7年內離岸風機必須大量裝設，才能及時彌補因核電除役後所遺留下來的部分電力缺口與減碳需求。只是如今原限制已不復存在，各方都在問：離岸風電是否還會繼續發展下去？

毋庸置疑，基於能源自主與減碳需求，台灣沒有理由也不該拒絕離岸風電這選項，只是在無2025非核家園的緊箍咒下，我國其實有更充足的時間來做好準備。而最該思考的是：使用離岸風電就一定要綁國產化嗎？這即是近日躉購電價預告後，多方角力的焦點。

一派專家認為，因我國廠商尚未有相關的成熟產品與技術，且各項制度未臻完善，若要外商承諾協助建立能量並擴大本地採購，必定會增加開發案的風險與成本，所以需透過政府高額的躉購電價以作為補償。另一派看法則是，既然我國並不具備發展離岸風電產業所需的人才、技術、資金及市場等優勢，就應該遵守國際貿易、專業分工的原則，致力於本業，才能發揮最有效率的生產與儲蓄國家資本。

其實這兩種說法皆各有可取之處，甚至可共容共存，真正的關鍵在「時間」。根據歐洲離岸風電發展經驗，初期為了鼓勵開發，確實會給予廠商一個高額的躉購電價作為誘因，但是裝設容量小，藉此過程發現各種潛在問題、解決問題，以累積工程能量並完善制度。然後中、長期隨著不確定性的減少，場域逐步放大、價格開始走低。即使如此，因為價量組合以及風險可控，開發商仍能保有合理獲益，消費者亦無須承擔高昂電價，相關業者也能在市場競爭下找到可安身立命的所在。屆時，符合各國自身最適的離岸風電產業與商業模式也就自然水到渠成。

回顧我國離岸風電半年多來的紛紛擾擾，說穿了無非就是「躁進」。期望蔡政府之後真能硬起來，把握這次公投契機，讓離岸風機發展回到正途。至於在商言商的外商說了什麼，其實是不用那麼在意的。

（作者為中華經濟研究院助理研究員）

(中國時報)