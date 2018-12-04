2018年12月04日 04:11 中國時報 呂志翔

美中貿易戰宛如在世界舞台進行一場超重量級的「世紀之戰」，美國總統川普及中國國家主席習近平代表出賽，除了實力對抗外，也是兩大強權元首間的角力，他們之間忽熱忽冷、又離又合的關係使這場競賽撲朔迷離，勝負難測。由於賭注太大可能會使全球陷入「新冷戰」，更令所有利益關係者忐忑不安。

經過兩個半小時的談判及晚宴，美國與中國達成停火協議。川普與習近平1日在「習川會」同意暫緩將總值2000億美元的大陸產品關稅從10%調升到25%，大陸則同意購買大量美國產品，以縮小貿易逆差，但如果接下來90天內雙方無法就一些結構性問題達成共識，美國仍將調升關稅。

在整個過程中，川、習私人關係可作為兩國關係發展及談判結果的指標，川普的一言一行尤其是焦點所在。去年11月川普訪問中國大陸時讚揚習近平是很特別的人，他們之間「非常麻吉」，但善變的川普對「密友」的熱度很快趨冷，今年中起對大陸輸美產品展開貿易制裁，並採取一系列行動提高關稅。

美國及川普在貿易關稅戰中雖較占優勢，但美國股市、經濟成長、消費者及農業多少也受到負面衝擊，這種最壞情況不斷螺旋式惡化恐有失序之憂，加上中國大陸有意讓步，川普順水推舟至少先讓局勢緩和下來，G20的習川會則是最理想的場合。因此，在整個會議過程中，川普沒有驚人之舉，議事進行平順，會後宣言也無歧見，這些都是為習川會營造良好氣氛。

一向不吝於標榜自己高人一等的川普對結局當然是高度滿意，將雙方達成協議歸功於「川普堅定不移的談判技巧」。

習近平相對處於較劣勢地位，除了美國的外在因素外，他也面對內部壓力，絕不能向美國示弱，但中國的貿易體制確實存在不符合國際規範的結構性問題，現在只有先暫時妥協，靠時間解決。習川會穩住情勢，美國未進一步提高關稅，這也是大陸期望的成果。

中國大陸的決策形成及對外談判策略通常是採取長期策略，另有西方專家指稱，川普的「美國優先」狹隘作法並不符合美國的長期利益，反而給中國大陸發展空間，加上習近平無須面對輿論或媒體壓力，這場貿易戰鹿死誰手並未成定局。

值得注意的是，以川普的行事作風沒人能預測他的下一步，休戰90天並不意味問題解決了，未來的發展難以預料，對於兩強之爭，關係國家大都採觀望態度，拒絕選邊，唯台灣孤注一擲。

根據大陸媒體報導，習近平在習川會上闡述中國政府在台灣問題上的原則立場，美方則表示，美國政府繼續奉行一個中國政策。在當前國際局勢錯綜複雜，美國政策搖擺不定之下，美國對台灣問題重申立場，對大陸而言是必要的，台灣想要在兩強對抗之中謀取實質利益恐怕只是一廂情願。（作者為資深媒體人）

(中國時報)