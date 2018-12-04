2018年12月04日 04:11 中國時報 主筆室

選舉是民主社會展現人民意志，決定國家、社會發展方向的指南針。我國20多年民主化歷程中，曾數次讓抓住潮流趨向的政治人物登上大位，卻又宛如宿命般，風光一時的政治明星登上大位後，往往搖身一變成為抗拒民意的反派，很快就遭到民意的反噬。

2008年貪腐的陳水扁讓民進黨政府大選崩盤，國民黨風光完全執政。2016年不滿的民意又讓顢頇的國民黨完全在野，從地方到中央、從國會到府院全面退守，縣市長僅能抱守6席江山，反藍浪潮也將民進黨推到歷史高點，不僅攻下許多鐵藍縣市，更完成創黨以來首次總統府、立法院完全執政。

遺憾的是，當人民滿懷期望，寄望民進黨能帶來改變，匡正國家亂象，從而付託重擔給蔡英文的同時，蔡政府卻把責任視為權力，恣意妄為，視人民為寇讎，將所有不同意見都打成反改革力量，掩耳盜鈴地自詡為進步價值，稱民意反彈是因人民標準太低，走得太慢。

在前所未見的傲慢執政下，蔡英文僅用了短短2年多時間，就累積到馬英九6年才積累的民怨，並且反映在2018的地方大選，人民給了民進黨一記當頭棒喝，僅能抱守著任期的保障，除非民進黨做出令人民驚喜的改變，否則只能枯等選民為民進黨翻頁。

國民黨雖然取得15縣市執政的佳績，但這真的可以被視為是藍營的勝利嗎？答案卻是否定的，國民黨的民意好感度雖略高於民進黨，卻未突破3成底線，事實上，根據本報委託艾普羅民調公司於選後一天執行的調查，高達52.9%的民眾屬於中間選民，多於藍綠兩黨的總和，顯示無色群眾才是台灣最大的政治群體。

泛藍支持者在2008至2012年的「馬旋風」時達到高峰，根據政大選研中心數據，國民黨支持者與中間選民旗鼓相當，平均僅少2%，由此可知如今國民黨表面風光，與其說是人民投給藍營的信任票，不如說是投給民進黨的不信任票，無怪有人說如今台灣的最大黨是「討厭民進黨」。因此2018年的選舉並非是國民黨的勝利，其實是無色選民的勝利。

根據《美麗島電子報》在選後公布的民調，在選情最被關注的高雄、台中與台北，無論是韓國瑜、盧秀燕，還是柯文哲，其在中間、年輕選民不是大幅領先對手，就是差距相當接近，讓無色選民反感的參選人都未能當選。這也就是說，無色選民儼然成為2018年的勝選方程式，得無色選民的心，才能在民主政治中脫穎而出。這樣的必勝法則相當可能延續到2020年的總統大選，甚至成為今後台灣政治的新常態。

無色選民主導台灣政治的同時，自然會進一步影響社會對於政治人物的評價。舉例來說，就人民對政治人物的信任度來看，根據前述艾普羅民調，無論藍綠，信任度最高的政治人物，必然是中間選民最信任的，如韓國瑜和賴清德；反之，如吳敦義和蔡英文，在各自陣營內支持度較高，但不受中間選民信任，影響所及就成為信任度低的政治人物。這樣的現象也適用在與中間選民高度重疊的青壯族群。也就是說，最被20歲到39歲民眾所信任的政治人物，同時會是藍綠陣營中最被信任的人。

從此來看，這無疑就證實當前無色選民期望淘汰守舊的當權政治人物，而渴望新面孔接班的民心趨向。所以在選後，無論是勝者還是敗者陣營，都出現世代接替的聲浪。蔡英文仍未放棄2020競選連任，但敗選後的檢討與布局並未得到民意支持，新潮流透露賴清德可能堅辭閣揆之意，蔡英文能否穩住黨內壓力？國民黨即使勝選，卻看不到政黨聲望拉升的趨勢，2020大選重返執政並不樂觀。無論蔡英文或吳敦義若不能得到無色選民的認同，是不可能當選的。

觀察2018九合一選舉結果，勝負與藍綠意識形態無關，人民期待艱苦的日子能有所改善，渴望務實政治讓人民過好日子。「無色選民」已然崛起，將成為2020總統選舉之勝選關鍵。倘若藍綠兩大黨無視民意趨勢，拒絕世代交替，無論是透過代理人接掌黨主席，還是透過黨組織緊抓大位的挑戰權，都必然會遭到無色力量的淘汰。

(中國時報)