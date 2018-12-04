2018年12月04日 04:11 中國時報 主筆室

九合一大選落幕，選務工作遭譏史上最亂，中選會坦言事前規畫不周是主因，只是10公投案綁大選是選前就已預知的事，為何還會規畫不周？顯然不只主委陳英鈐不適任該下台，所有委員都應即刻辭職改組，才能因應接下來一連串的選舉事務，重拾民眾的信任。

台北地院3日開始對台北市長選舉進行驗票，法院動員50組法官與書記官，預計20天內完成，好笑的是，同一時刻，陳英鈐的辭職才正式生效，陳英鈐留下爛攤子，卻爽領年終獎金。

不僅如此，副主委陳朝建面對外界要求中選會團隊下台，非常坦然說自己不戀棧，卻要等到提出《公投法》修法、立委補選以及下次選務的階段任務完成後才肯離去。換句話說，短時間他不會走路，這不叫戀棧，什麼才是戀棧。

尤其陳朝建被立委問到邊投票、邊開票是誰決定的，竟回答是經電話徵詢多數中選會委員意見後確認，並坦承沒有舉行委員會議。

當天大家為了排隊投票從早罵到晚，連檢察總長江惠民都因趕北上開會，來不及投公投票，犧牲權益，可想而知，有多少人跟檢察總長一樣，因不耐排隊打了退堂鼓，更因邊開票邊投票，影響選舉公平性。

荒謬的是，主管選務的中選會委員們，不是守在中選會裡研商如何應變解決，反而是要用電話一一徵詢，顯然選務糟不是規畫不周，根本就是耍「奧步」。

中選會委員有任期保障，但此次過錯「罄竹難書」，甚至有廢弛職務或失職之責。更可議的是，就連行政院也認為台北、台中的立委補選日與大學學測撞期不妥，建議改期，中選會卻以委員會已與地方選委會審定為由，不願更改。看起來中選會見了棺材也不掉淚，賴揆豈能無視？

(中國時報)