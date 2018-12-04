韓國瑜是新品種偶像嗎

2018年12月04日 04:11 中國時報 張景為

民意如潮，浪淘盡，多少風雲人物；誰主勝負，人道是，民粹又換春秋。2018年大選，驚濤裂岸，捲起千堆雪，變出了個橫空出世、獨領風騷的韓國瑜。韓流正熱，誰也莫敢攖其鋒，卻不知這是一次美夢成真？或者又會是另一次的夢醒時分？

舊神話崩解，新偶像誕生，生滅浮沉，像是循環，又像寓言。回顧近20年來以選舉為主軸的台灣政治人物史，曾經稱得上超級偶像者，大概只有陳水扁、馬英九兩人，其他政治明星如以前的宋楚瑜，到現在的蔡英文、柯文哲，都只能算是半個超偶。韓國瑜則是當紅炸子雞，勢頭正猛，未來不可限量。

以陳水扁、馬英九和蔡英文這3位總統的際遇變化來看，竟有著驚人的巧合。

其一是，現在很流行的所謂「非典型」，其實當年在他們身上都有過這種微妙的對比。阿扁早在1994年選台北市長時打出的旗號，就是以溫暖色調烘托的「快樂‧希望‧陳水扁」，一改黨外以來反對陣營悲情、抗爭的訴求。馬英九雖是老國民黨風格，但歷經政治領袖牙尖嘴利、台灣政治長期激烈交鋒之苦，他的非典型則表現在溫文儒雅的氣質上，符合當時社會人心所嚮。蔡英文風格趨近馬英九，尤其她的出身背景與傳統民進黨人完全不同，更添幾分神祕、知性的好感。

這3位元首當時競選大位時，都是個人魅力與影響力大於其所屬的政黨，因此都贏得了空前的選戰大勝。不料到了執政以後，他們原本的優點竟然逐漸露了餡、成了缺點，原因就在於他們並未把握個人當紅時的契機改造其所屬的政黨，結果每況愈下，最後只能躲回其政黨麾下接受庇護，甚至成了毀敗其黨的毒瘤。

其二是，這3位元首都為其所屬政黨創下了不世的勝績，但最後也將其黨拖垮到空前的慘境，成也敗也，無一例外。陳水扁先攻下首都市長、再促成了首度政黨輪替，結果以貪腐導致全黨受累潰敗。

馬英九以中興之姿贏回政權，創造完全執政，結果卸任後導致全黨衰敗、幾近覆滅。如今的蔡英文如出一轍，在全黨危難時接下重擔，帶領全黨逐步恢復生機，終於更上層樓、創造綠營完全執政，卻因執政偏執失措，一次地方大選幾乎把之前贏的全吐了回去！

其三是，政治偶像的賞味期限越來越短，蔡英文甚至可能成為首位只當一任的總統。事實上，台灣民意喜歡的政治領袖固然是「鐵漢柔情」，也就是既有堅定的意志，也有豐富的情感；因此面面俱到、一味討好，或是自以為是、過於激烈剛硬的風格，都會被民意所惡。但更值得反思的是，前述3人大都強調政治上的追求，卻較少對庶民經濟的重視。例如扁訴求「一邊一國」、馬追求「馬習會」的歷史地位、蔡堅持所謂的「台灣價值」，卻都沒有像韓國瑜現在所強調，以庶民大眾過好日子、發大財的「人民價值」與「生活價值」！

網路興盛時代的新偶像韓國瑜，現在就像是概念股般全面翻紅，其中當然有不少未必理性的成分，但他貼近庶民與地氣的新政治價值觀，能否擺脫政治偶像成敗循環的宿命，展現翻轉台灣的新氣象，且拭目以待。

(中國時報)