小英，來個最勇敢髮夾彎

2018年12月04日 04:11 中國時報 潘淙

高雄市長當選人韓國瑜在選舉政見辯論時表示支持「九二共識」，結果在這個深綠的選區高票當選，其所代表的最新民意，未來將如何牽動兩岸關係，千萬不可小覷。自從馬英九政府下台以來，民進黨政府就不承認「九二共識」，儘管大陸一再呼籲這是兩岸關係的定海神針，小英總統就是不理，好了，現在韓國瑜毫不避諱談九二共識，還獲得了選民的認同，當然具有高度的政治意涵。

其實，這個結果已經引起了民進黨和美國的高度關注。最近小英總統在接見美國訪賓時故作輕鬆狀，強調「這次選舉，人民並未在兩岸議題上做出選擇」，對韓國瑜支持九二共識而人民選擇認同的結果視而不見。至於對選舉結果同樣感到非常驚訝的美國，也趕緊在一場又一場的談話中，不斷以虛構的「境外勢力」強調這是中國霸凌了台灣，「美國會支持台灣，絕不會容忍中國企圖威脅台灣」，一場台灣地方選舉牽動兩岸關係，搞得台、美當局要不斷消毒、消毒、再消毒。

九二共識本來就是台灣最好的選擇，就台灣而言，既要爭取大陸的經濟紅利，又想要維持一定的自主，應該找不到比九二共識更好的選項。但是對大陸而言，九二共識卻是最後退讓的底線，想要拉住台灣，又不能太強硬，這已經是退無可退的底線。好不容易兩岸有了這麼個交集，台灣卻棄而不用，豈不蠢哉。馬政府8年已經證明九二共識對台灣的尊嚴沒有任何損害，邦交國沒少，免簽國卻創新高，這麼好用的4個字，對台灣來說應該是求之不得。

小英在當選總統前表示要「維持現狀」，其實當時的現狀就是九二共識的現狀，美國政府在馬英九主政的8年期間對九二共識鮮有批評，2012年美國官員在訪台時甚至表示，九二共識「作為實際問題協商的載具，是具有創意的」。但是川普上台後，在印太戰略制約中國的思維下，和小英聯手改變現狀，拋棄九二共識，讓兩岸處於對立的局面，小英成了美國破壞兩岸關係的幫凶。

現在最新民意出爐，韓國瑜、盧秀燕都公開宣示支持九二共識，也高票當選，把小英髮夾彎的路都鋪好了，如果同婚專法、核電都能髮夾彎，那麼對台灣影響更深遠的九二共識為何不能髮夾彎？民進黨選後再多的檢討，再多的首長下台，都比不上在兩岸政策上放膽宣示接受九二共識。

如果還是繼續抗拒以這個最廉價的方式改善兩岸關係，難不成要在下次大選中來個公投，「是否同意在九二共識下，讓台灣貨賣得出去，人進得來，台灣發大財」？（作者為資深媒體人）

(中國時報)