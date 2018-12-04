2018年12月04日 04:11 中國時報 何展旭

與九合一選舉並行的10項公投案結果出爐，雖有多達7個公投案通過，然而因現行《公投法》規範不足，以及主管機關中選會在承辦過程中的偏頗、違法與投票規畫的失當，不但冗長的投開票過程引發爭議，如何落實公投結果亦成問題。這不僅讓此次「直接民主」的成果蒙羞，同時也凸顯《公投法》修法的急迫性。

依《公投法》第30條及第32條規定，公民投票案通過者，如果是「法律的複決」，原法律或自治條例於公告之日算至第3日起失其效力；若是「立法原則之創制」，行政機關應提案送立法機關審議，並完成立法；「重大政策之創制或複決」，由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置。至於未通過的公投案，則2年內不得就同一事項重行提出。這看似效力規範十分明確，但實際上因法律用語的抽象（例如何謂「必要處置」），本就存有解釋的空間，加上除了法律複決案產生即刻的法律效力之外，立法原則或重大政策的創制或複決，都是交由相關機關去執行落實，無疑也給了權責機關相當的裁量權。

以此次第16案「以核養綠」公投案來說，《電業法》第95條第1項「核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉」之條文，因此案通過而遭廢除失效。然而這究竟是指「核電停止運轉」失效？還是僅指「2025年」廢核期限失效？如果參照《環境基本法》第23條「非核家園」的規定，似乎應是指廢核期限失效，但仍無法避免爭議。

至於其他重大政策的公投案，諸如反空汙、反深澳電廠、反核食及適齡性平教育等，皆須由權責機關對公投案內容做必要處置，然而如何處置才算是符合公投案內容？如果機關落實不夠徹底或拖延不理，目前《公投法》也沒有強制執行的機制，使得公投的效果大打折扣。甚至未通過的公投案，雖明定「同一事項」兩年內不得重提，但什麼是「同一事項」？由於《公投法》規範的不足，此次公投可能只是空歡喜一場，不過是一次大規模、花費昂貴的民調而已！

此外，《公投法》第23條公投綁大選的規定，有人認為是造成此次投開票過程冗長的主因，而主張修法。然而拋開政治考量，公投綁大選最主要考量的是選務經濟，避免單獨舉行公投的耗費，況且此次「公民罰站」的世界奇觀是中選會規畫失序所致。中選會將「合併舉行」，硬是解釋成「在同一處所投票」，也未妥適安排流程，才是造成投票過程阻滯的主因。這也凸顯《公投法》究責機制的不足，嚴格規範一般人民，但對於主管機關卻十分欠缺，才會讓中選會濫權干擾人民提案，甚至公然不甩法院裁判。

公民投票是直接民主的展現，若因法律設計的缺陷而變成聊備一格的制度，有辱民主，若不能趕快修法，即將來臨的總統、立委選舉，豈不是又要重蹈覆轍！（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)