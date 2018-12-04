2018年12月04日 04:11 中國時報 白德華

九合一大選最大驚奇，就是國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起的「韓流」，不僅顛覆民進黨原本沒懸念的南部選情，讓高雄一夕變天，且所到之處風行草偃，導致農業縣整體翻盤。韓國瑜並無特殊之處，但就因不特殊，才成為普羅大眾化身，讓集體民怨找到出口。韓流，正是基層不滿民進黨所塑造出來的強力旋風。

民進黨執政兩年多來造成的民怨，與小英「不接地氣」有關。除因意識形態治國，急凍兩岸，導致陸客不來、觀光財難賺、農產品失去外銷最大窗口，內部推動「去中國化」，從課綱進行國家建構工程，企圖重塑下一代認知，這豈會是多數民意支持的？

政策諸多失誤更引起民眾憤懣。缺電後建不建深澳電廠反覆；823風災小英坐雲豹車視察；邱議瑩赴波蘭竟稱「外交救災」；面對農產品產銷失調，農委會主委林聰賢說是假消息。敗選檢討時小英卻怪外界跟不上民進黨的「進步價值」，如此神邏輯，與蔡丁貴指高雄排隊領雞排的民眾是「中國臨演」一樣可笑。

台灣要不要改革？當然要，但絕非用「抹去法」趕盡殺絕來完成。年改、一例一休、農會官派鴨霸式強渡關山，對在野黨追殺，更讓民眾反感；當有人以生命抗爭致死，政府卻視而不見，冷血至極。執政兩年半捨棄謙卑，選擇權力傲慢，慘敗剛好而已。

「韓流」的掀起決非偶然，關鍵原因就在「顛覆」。

韓國瑜自北農下台後，一開始被國民黨當C咖，下放南方自生自滅，要錢沒錢，要資源沒資源。所以韓首先顛覆了傳統國民黨人形象。他非官二代，非富二代，相反地，他只是選舉的棋子。現實政治的冷感卻如同民眾阮囊羞澀，引起普羅大眾的共鳴，讓民眾與韓國瑜站上同一陣線。

韓國瑜絕不溫良恭儉讓，卻引領一場嘉年華式選舉風，約法三章不口出惡言，偌大壓力下謹守「愛與寬容」。這又顛覆了動不動打「悲情牌」，站台總在最後時刻泣訴「伊是咱的寶貝」的民進黨形象。

選戰打到最後，面對「硬漢」兼「暖男」對手，民進黨累積數十年的選舉招數形同棄守。韓最大能耐是不僅敢於揭醜，激發民眾奮發向上，有為者亦若是，更懂化敵為友，韓冰送暖邀王世堅，最終獲王允諾赴高雄同歡。和民同喜同悲，與勞工搏感情，為農民賣菜，成就了這波韓流的奇蹟。

「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財！」民眾要的其實很簡單，就是營造有人氣、能賺錢的市場與社會。韓國瑜還沒上任，高雄已開始聚集人氣，連計畫跨年赴高雄，飯店都一位難求。高雄如何發大財？靠的就是一股氣。氣勢雄起，萬仞高牆也難擋。

韓流不僅顛覆了兩黨選戰氛圍，也顛覆了台灣政治迷思。

(中國時報)