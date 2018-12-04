人生短短幾個秋 舞墨變書衣

2018年12月04日 04:12 中國時報 李欣恬 ／新北報導 ／新北報導

為推廣書法藝術之美，台積電文教基金會不僅長年舉辦青年書法暨篆刻大賞，同時也深入校園、社區舉辦書法相關多元活動，昨（3）日在板橋高中邀請青年藝術家張品慈帶領「寫讀書法，做自己的書衣」工作坊，席間學子提筆寫下心有所感的字句，為自己打造獨一無二的書衣，讓書法融入生活中，連近日火紅的流行語「人生短短幾個秋」，也被學生納入使用。

張品慈是板橋高中校友，也是第9屆篆刻大賞得主，平時在高中校園推動漢字書畫教育，她以生動有趣的方式介紹書法藝術，和青年學子分享書法就在生活中，「像是火紅的清宮劇《延禧攻略》，路上常看到的『鬍鬚張』、『鼎泰豐』等店家招牌，都是請書法家題字，使其有獨一無二的風格和特色。」

在課堂上張品慈鼓勵學生，寫書法、做創作不必拘泥，「沒有標準答案，只管寫出自己的風格和特色來，構圖也可以依照自己的想法變化。」

學生師欣葳選定「人生短短幾個秋」作為書衣題字，並打算以楓葉圖案作為字體旁邊的裝飾；學生陳凱欣則是寫下「像老鷹等待逆風」，她表示，這是在教會裡聽到牧師說的話，寫下來作為人生提醒；學生許貝聿則是構思寫下「怪人」二字，呈現青春時期的狀態。

另外也有學生李旻叡寫下網路流傳字句：「有輸過，沒怕過，屁孩回頭必有緣由，不是惱衝就是送頭」，作為玩遊戲心得；學生鄧宇傑寫下「百戰百勝」，作為人生座右銘；同時還有學生李恩詞寫下漫畫《ONE PIECE》（海賊王）名稱，並表示：「這是我人生第一次把喜歡的漫畫和書法結合，我不會把這當作書衣，而是會當作藝術品保留起來。」台積電青年書法暨篆刻大賞即日起開始報名，於12月10日截止，詳情可上官網查詢。

(中國時報)