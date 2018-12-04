2018年12月04日 01:13 中國時報 許雅淳 報導

劉德華（中）將在香港紅磡體育館熱鬧開唱。

劉德華（華仔）將於15日在香港紅磡體育館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour」世界巡迴演唱會，一連熱唱20場，為此每天勤練體能、不斷排練。從2013年開始茹素的他，飲食一向清淡，這次攝取大量蔬菜、每天吃足6顆蛋，加上戒澱粉、戒糖，他說：「吃素後澱粉類一直是主要的飲食，戒澱粉初期還會覺得餓，但是很快就習慣。」並希望歌迷不要擔心他的體能狀態，都有營養師看管著。

華仔相當重視巡演，演出前1個月是去蕪存菁期，在剩下不到2周的時間裡，一切已大致底定，只剩小細節上的微調。暌違8年再次踏上紅館，他坦言心情是緊張的。談到演唱會的舞台設計，他則透露：「這次會有一個新的創舉，就是會將原本掛在紅館中央的懸吊大螢幕拆下，改設置在旁邊，讓觀眾的視野更加開闊，可以更直接的欣賞舞台上的演出。」

香港海港城秀展品

他這次開唱與藝術界翹楚的曹成淵及知名現代舞老師Alan Mak合作，華仔時常一整天汗水淋漓排練完後，仍挑燈夜戰，獨自練舞，無論多晚回到家，他堅持每天至少要跑步45分鐘，嚴格控管體能、體態。

此外，「我愛．劉德華」演唱會紀念品快閃店在香港海港城展出，吸引許多歌迷、民眾到現場拍照留念。

(中國時報)