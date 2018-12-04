安迪自拍最滿意短髮 成遺照

安迪靈堂選用的遺照，帥氣有神，是他近期最愛的自拍照。

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中國時報
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王彩樺聽聞安迪驟逝哭紅了眼。（盧禕祺攝）

安迪罹患食道癌三期，上月7日在家昏倒送醫，奮戰20多天後，仍因感染導致敗血症及肺積水，2日凌晨4時許病逝，享年57歲。安迪靈堂設置在他生前最愛的汐止家中，遺照中的他理著一頭極短髮，嘴角掛著淺笑，看起來帥氣有神。據悉，這張照片是安迪近期最喜歡的「自拍照」，當時的他雖已生病，但病情還沒那麼嚴重。

安迪老婆阿娥透過經紀人轉述，這張遺照的整體感覺與髮型，都是安迪最喜歡的。因為阿娥不喜歡他剪這樣的髮型，他就趁著阿娥去看洪榮宏演唱會時，自己一個人偷偷跑去剪，剪完了後很滿意，所以自拍傳給家人，因此家人選用這張當作遺照。

安迪握妻手逃火災

經紀人表示，等安迪後事及公祭相關細節確認，阿娥會和女兒林吟蔚、兒子「阿夜」林志融一起公開謝謝大家關心。林吟蔚也在臉書寫下：「打勾勾，下輩子還要再當你的女兒哦！」感謝爸爸總是當她的靠山，在她遇到挫折時，告訴她：「怕什麼！關關難過關關過！妳回家！我養妳！」家屬希望告別式不要過於悲傷，以符合安迪生前帶給觀眾歡樂的形象，希望喜歡他的粉絲及親友都能來送他最後一程。

王彩樺昨至靈堂致意，難過說：「他是我的大哥，以後若有需要幫忙，一定要告訴我，我一直都會在！」她表示，安迪一直把她當作妹妹，「以前都是他帶我上通告，記得剛上綜藝節目時，很多人不認識我，但他給我很多工作機會，他是我人生中非常重要的家人。」當年2人一起參與《鳥來伯與十三姨》演出，「沒有他怎會有劇中的『米漿』，所以到現在我都還很難過。」

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楊繡惠則表示，安迪與阿娥鶼鰈情深，每天都會一起去晨泳、運動，多年前他們遇到大火，阿娥因重度近視看不到，安迪緊握著阿娥的手一起逃離火場，令她印象深刻。

(中國時報)

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