方芳熱愛表演沒計畫退休

2018年12月04日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

方芳主演的全民大劇團《當岳母刺字時…媳婦是不贊成的》，12月21日將9度加演。近期都在大陸《我要上春晚》擔任點評老師的方芳抽空返台宣傳，她難得嚴肅說：「現在孩子看完戲，還有人問岳飛是誰，這代表文化傳承不夠。」她認為這部劇不只要演給中老人看，年輕人也該看，否則很快就不知道何謂「忠孝節義」了！

方芳呼籲政府要讓內行人管內行事，好好扶植，對劇團投入更多資源與心思，她也認為只要把觀光發展好，百業受惠，提醒剛當選高雄市長的韓國瑜，除了重視觀光也要重視文化，「這麼多人去高雄觀光、逛夜市，晚上也可以看台灣的好戲！台灣真的可以進一步發展戲劇文化之旅。」

被問到近幾年演藝圈頻傳資深藝人退隱舞台及離世，她感嘆說：「鳳飛飛離世前幾個月，我們在餐廳巧遇，她拉著我說隔年要再開演唱會，邀我當她嘉賓，我當時還問她怎麼瘦了一圈？結果沒多久就聽說她離開了。」

婆媳相處有攻略《當岳母刺字時....媳婦是不贊成的！》第九度加演來了！

不捨費玉清封麥

多年好友費玉清宣布即將退隱舞台封麥，她也嘆氣：「非常不捨！他這一生最大的喜好就是唱歌，這麼喜歡唱歌的人決定不唱了，選擇離開，肯定經過掙扎，但也好，他終於能回歸想要的平靜生活。」

至於前陣子喪夫的歌仔戲國寶楊麗花，她也傳訊關心，並勸這位姊姊：「忘掉過去、活好現在，好好愛自己，過好每一天！」她說雖然平常不太聯絡，但只要有事，姊妹都會在。

她未定下退休時程表，說表演是她的最愛，現在選秀節目擔任點評老師最感動的部分，就是每次錄完影都會有學生在攝影棚外等著跟她說謝謝，她覺得自己不只是單純做節目，也是在幫助對表演有興趣的孩子。

(中國時報)