劉以豪霸氣催票「破億做什麼都行」

2018年12月04日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

《比悲傷更悲傷的故事》全台首周末票房開紅盤，票房突破3000萬，台北票房達915萬，刷新2018年國片首周末開片成績，向來照顧粉絲的劉以豪，上周特地包場請親友、影迷進戲院，現場儼然成為見面會。

劉以豪大方接受台下觀眾提問，還親自遞麥克風給迷妹，寵粉無極限，他表示之前在釜山首映時只顧著注意觀眾反應，無法專心看片，回台想再看一次，此次包場卻不能陪粉絲看，讓他直呼遺憾，但也透露有空將再進戲院欣賞，意味著幸運影迷有望捕捉到「野生劉以豪」。

陳意涵演技助攻

【比悲傷更悲傷的故事】幕後特輯 #1故事篇

他上周包場活動首度承認片中角色是「戴假髮」，之前擔心觀眾無法入戲，始終沒說出假髮，但他在粉絲面前不想保留祕密，他表示一直想嘗試頹廢造型，能留長髮和鬍子算是一償宿願。上周五首日放映後，不少人大讚劉以豪演技大躍進，他不忘感謝對手戲演員陳意涵在演戲時給予的幫助。

日前張書豪、陳庭妮和石知田承諾若《比悲傷》票房破億，將表演吳映潔（鬼鬼）在片中唱跳的小貓女主打曲，劉以豪也豪氣催票：「只要破億，要我做什麼都可以！」他近日行程滿檔，從韓國回台後重感冒，主持完AFA亞洲時尚大典甚至無力參加After Party，隔天一早拍戲，儘管身體疲憊，但聽到電影賣座還是相當興奮。該片全台熱映中。

(中國時報)