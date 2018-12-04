劉以豪霸氣催票「破億做什麼都行」

劉以豪（左）和陳意涵上演虐戀情深。

友善列印
中國時報
報導

《比悲傷更悲傷的故事》全台首周末票房開紅盤，票房突破3000萬，台北票房達915萬，刷新2018年國片首周末開片成績，向來照顧粉絲的劉以豪，上周特地包場請親友、影迷進戲院，現場儼然成為見面會。

劉以豪大方接受台下觀眾提問，還親自遞麥克風給迷妹，寵粉無極限，他表示之前在釜山首映時只顧著注意觀眾反應，無法專心看片，回台想再看一次，此次包場卻不能陪粉絲看，讓他直呼遺憾，但也透露有空將再進戲院欣賞，意味著幸運影迷有望捕捉到「野生劉以豪」。

陳意涵演技助攻

【比悲傷更悲傷的故事】幕後特輯 #1故事篇

他上周包場活動首度承認片中角色是「戴假髮」，之前擔心觀眾無法入戲，始終沒說出假髮，但他在粉絲面前不想保留祕密，他表示一直想嘗試頹廢造型，能留長髮和鬍子算是一償宿願。上周五首日放映後，不少人大讚劉以豪演技大躍進，他不忘感謝對手戲演員陳意涵在演戲時給予的幫助。

日前張書豪、陳庭妮和石知田承諾若《比悲傷》票房破億，將表演吳映潔（鬼鬼）在片中唱跳的小貓女主打曲，劉以豪也豪氣催票：「只要破億，要我做什麼都可以！」他近日行程滿檔，從韓國回台後重感冒，主持完AFA亞洲時尚大典甚至無力參加After Party，隔天一早拍戲，儘管身體疲憊，但聽到電影賣座還是相當興奮。該片全台熱映中。

(中國時報)

JJ助攻譚維維歸功愛打電動 金憓秀打片兔兔帽賣萌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。