鄭人碩巴胡宇威 互搽藥修復感情

2018年12月04日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

鄭人碩（右）和胡宇威在片中針鋒相對。

賀歲片《寒單》3日公布前導預告，胡宇威和鄭人碩飾演「寒單爺肉身」全身赤裸站上神轎的扮相首度曝光，2人在片中互嗆互毆，對峙場面火藥味十足，鄭人碩自曝對胡宇威很不好意思，因拍戲時喜歡「來真的」，一場挑釁戲直接輕拍對方兩巴掌，預告中更可看見他語帶輕藐地對著胡宇威臉上劉海吹一口氣，態度極其囂張，鄭人碩透露2人有修復感情妙方：「喝酒啊！還睡在一起、互相幫忙搽藥。」

2人私下相處融洽，個性一拍即合，胡宇威記得首次見面時，鄭人碩非常有禮貌地90度鞠躬，但入戲之後，鄭人碩爆發性的演出方式讓他嚇到，彷彿跟真的好朋友鬧翻一樣，下戲後感覺格外失落，幸好已培養出好默契，戲外依舊和樂融融。

僅著紅短褲被炸

胡宇威接演該片原因是「角色完全不像自己」，從事拾荒工作，還有吸菸、打架、嗆髒話叫囂等場面，演起來毫無包袱，反倒是「炸寒單」，因站上神轎要全身直挺挺，一場戲就相當耗體力，還僅能穿一條紅短褲在百位信眾前演出，對個性害羞的他來說是入行最大尺度。

鄭人碩連2年攻占台灣賀歲片檔期，目前正在拍《角頭前傳》，他透露有不少拳打腳踢的劇情，今年因接拍太多動作戲，導致全身上下都是傷，「《寒單》的傷都留到現在，受傷已經變成習慣，腰、脖子和腿從《角頭2》拍完至今沒完全好。」據悉合拍片《余生》打得更凶，除了請人推拿，忙了一整年的他現在最期待放假休養。《寒單》明年1月23日上映。

(中國時報)