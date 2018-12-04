晴空塔開放露台 呼吸155米空氣

晴空塔主塔光雕秀，將是耶誕節最炫目的燈飾。（吉利魚多媒體公司提供）

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中國時報
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晴空塔在周間開放露台漫步，更近距離鳥瞰大東京市容。（吉利魚多媒體公司提供）
遠看夜間的晴空塔，美麗壯觀。（劉育良攝）

從東京地標之一的晴空塔鳥瞰市區，有君臨天下的氣勢，只是以往都只能隔著玻璃遠望，似乎有一點距離感；如今，晴空塔開放露台漫步，在155公尺高空直接親近東京，讓登高者更具臨場感，看看腳下的東京市容。

晴空塔身為東京最高建築物，登高望遠是重要觀光賣點，日前，晴空塔繼天望甲板、天望迴廊後，推出平日露台之旅活動，在共50分鐘的時間內、由專業導覽員帶領大家走訪晴空塔露台，360度看東京都，美景盡收眼底。在導覽一圈的過程中，可以最直接看到沒有任何隔閡的市區，「站在高空享受爽快的自然風」，正是此活動的最大宗旨，同時，在開放空間中、欣賞晴空塔充滿張力的鋼骨架構，迥異於隔著玻璃窗看東京都的心情。

耶誕樹高8公尺

此時的東京早已瀰漫濃厚的耶誕裝飾，身為東京建築物之最，晴空塔當是受注目焦點。今年，「繽紛耶誕」主題鋪陳下，在4樓的Sky Arena廣場中間置放一棵8公尺的「花型」耶誕樹，周圍以「彩光花園」和共52萬盞燈泡所組成的東京SKYTREE耶誕燈飾點綴整個廣場，燈海浪漫、壯觀。

光雕秀14日開幕

此外，今年最具話題，當屬光雕投影秀。儘管晴空塔開幕以來每年都會推出光雕耶誕燈光秀，但此次暌違2年、以整座塔體為主軸所呈現的燈光藝術作品，將是東京耶誕節前夕最絢爛的一處景點。光雕投影秀將於14日開幕，一直到25日耶誕節，每晚5點半到8點、每半小時呈現光雕一次，和大家共度耶誕節，若遇天候不佳，活動將暫停。

(中國時報)

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