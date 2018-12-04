呂薔 性感再出輯

呂薔性感出輯，鏡頭前也展現愈漸成熟的女人味，穿CHRISTIAN DADA彩色針織毛衣1萬2500元、灰色格紋魚尾裙1萬1900元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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外表看來個性十足的呂薔，笑稱自己私下有點「白目」，開朗的她，用細膩歌聲記錄長大的情緒觸動，穿Off-White短版印花牛仔外套3萬2600元、黑色針織裙1萬9700元。（JOJ PHOTO攝）
CHRISTIAN DADA玫瑰印花衛衣式洋裝，1萬2900元。（CHRISTIAN DADA提供）
CHRISTIAN DADA條紋襯衫，9900元。（CHRISTIAN DADA提供）
CHRISTIAN DADA釦環短靴，1萬6500元。（CHRISTIAN DADA提供）
CHRISTIAN DADA短版騎士皮衣，5萬1500元。（CHRISTIAN DADA提供）

曾入圍金曲獎最佳女歌手的呂薔，近日推出新專輯《Dear Myself》，大膽赤裸上身的封面造型，讓眾人眼睛為之一亮。對她而言，這張專輯很私密，她用音樂當作禮物獻給自己，「其實我一直是一個愛別人比愛自己多的人，常常會對自己比較沒有自信，也不知道該怎麼辦，這一張專輯就是要給自己多一點愛。」

褪下衣服，彷彿卸下層層防衛，在這次10首歌中呂薔任憑情感帶路，用歌聲找到時間帶來長大的觸動。一首〈你懂我說的嗎〉，講出愛情裡戀人的無奈，一首〈相愛相傻〉，輕快描寫閨蜜間的貼心情誼，拆掉因沒有安全感而築起的高牆，別人筆下的音符、詞藻，唱著唱著，好像也變成了她自己的人生故事。

鏡頭前展露自信女人味

呂薔Amuyi – 蝸牛Snails

呂薔笑稱自己個性有點白目，記性也不太好，還把看來酷酷的外表，歸咎於牙齒矯正不能大笑的緣故，鏡頭前，換上Off-White和CHRISTIAN DADA的秋冬新裝，她也用啟動心中潛藏的小劇場，展露愈漸成熟的女人味。由日本設計師森川正規操刀的CHRISTIAN DADA，本季亦受到美國導演大衛林區一句話的啟發，以螺旋為主題體現事物邁向嶄新境界的概念，如呂薔的歌聲一般，傳達東西混搭的蛻變精神。

(中國時報)

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