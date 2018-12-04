年末又是業者競爭激烈的時機，普通的耶誕優惠沒看頭，百貨都陸續祭出特別活動吸客；京站今年不僅延續過去的傳統，在1樓打造擁有「萬顆星星」的耶誕樹，而館中多個區域也以點點星光為主題，象徵京站帶著閃耀光芒。京華城今年下重本推年末優惠，消費滿額即抽丹麥哥本哈根雙人來回機票，還有日本福岡雙人自由行。
京站 主打浪漫手作課程
迎向2019的10周年紀念之餘，京站特別推出各式手作DIY課程，像是耶誕樹蛋糕、耶誕小花圈等製作課程，讓消費者到館中親手做耶誕禮物予重要的人；另外適逢周年慶第2波優惠，6日至9日將有天天下殺最低26折優惠之餘，18日至25日將再加碼進行神祕促銷，25日前還可憑發票享限量免費包裝禮品。
京華城 跑趴穿搭1.4折起
京華城推年末優惠，只要在明年1月6日前刷京華卡或持Living Card單筆消費滿2500元，即抽丹麥哥本哈根雙人來回機票、日本福岡雙人自由行，另外8日至9日刷京華卡單筆滿3000元送300元商品券，持Living Card單筆3500送300，活動期間刷京華卡單筆滿3500元，再贈限量800份FantasyX Unicorn手提托特包；明年1月6日前還有跑趴穿搭下殺1.4折起，讓消費者準備好新衣參加聚會。
三創 DJ奇幻派對免費入場
三創生活園區一口氣推出多個亮點吸客，包括10日至25日的「巨型海盜船扭蛋機」、15日下午4至7點舉辦免費入場「YA! 耶PARTY」耶誕DJ奇幻派對，還有即日起即可免費入場的超人氣動畫《刀劍神域》「刀劍神域‧立方幻境」特販展，另外最矚目的，還有由傑仕登宣布，「精靈寶可夢快閃店」即日起至明年2月28日將正式進駐三創6樓，更有多款限量的日本Pokemon Center以及《精靈寶可夢Let,s Go！皮卡丘／伊布》的周邊商品，粉絲們絕對不能錯過。
(中國時報)