2018年12月04日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

京站近年熱推各式手作課程，6日至25日期間將有Funsiamo獨家課程，製作耶誕樹蛋糕，推薦價980元，共120分鐘。（京站提供）

京華城的Angelina極簡閃耀紫晶項鍊及耳環套組，原價6800元，特價2500元。（京華城提供）

京站的LANEIGE狂野派對眼頰彩盤，霓光限定版，推薦價1350元，限量20組。（京站提供）

京華城的MAGY蝴蝶結飾低跟鞋，原價3680元，特價1980元。（京華城提供）

三創生活園區特地在耶誕來臨前，推出精靈寶可夢快閃店，現場即可購買到日本Pokemon Center以及《精靈寶可夢 Let,s Go！皮卡丘／伊布》的周邊商品。（三創生活園區提供）

年末又是業者競爭激烈的時機，普通的耶誕優惠沒看頭，百貨都陸續祭出特別活動吸客；京站今年不僅延續過去的傳統，在1樓打造擁有「萬顆星星」的耶誕樹，而館中多個區域也以點點星光為主題，象徵京站帶著閃耀光芒。京華城今年下重本推年末優惠，消費滿額即抽丹麥哥本哈根雙人來回機票，還有日本福岡雙人自由行。

京站 主打浪漫手作課程

迎向2019的10周年紀念之餘，京站特別推出各式手作DIY課程，像是耶誕樹蛋糕、耶誕小花圈等製作課程，讓消費者到館中親手做耶誕禮物予重要的人；另外適逢周年慶第2波優惠，6日至9日將有天天下殺最低26折優惠之餘，18日至25日將再加碼進行神祕促銷，25日前還可憑發票享限量免費包裝禮品。

京華城 跑趴穿搭1.4折起

京華城推年末優惠，只要在明年1月6日前刷京華卡或持Living Card單筆消費滿2500元，即抽丹麥哥本哈根雙人來回機票、日本福岡雙人自由行，另外8日至9日刷京華卡單筆滿3000元送300元商品券，持Living Card單筆3500送300，活動期間刷京華卡單筆滿3500元，再贈限量800份FantasyX Unicorn手提托特包；明年1月6日前還有跑趴穿搭下殺1.4折起，讓消費者準備好新衣參加聚會。

三創 DJ奇幻派對免費入場

三創生活園區一口氣推出多個亮點吸客，包括10日至25日的「巨型海盜船扭蛋機」、15日下午4至7點舉辦免費入場「YA! 耶PARTY」耶誕DJ奇幻派對，還有即日起即可免費入場的超人氣動畫《刀劍神域》「刀劍神域‧立方幻境」特販展，另外最矚目的，還有由傑仕登宣布，「精靈寶可夢快閃店」即日起至明年2月28日將正式進駐三創6樓，更有多款限量的日本Pokemon Center以及《精靈寶可夢Let,s Go！皮卡丘／伊布》的周邊商品，粉絲們絕對不能錯過。

(中國時報)