家居品牌推節慶小物 耶誕交換禮物最實用

閃亮金色木蘭花與紫漿果花環穿繞於黃銅線形蠟燭台間作為桌面重點裝飾；餐皿與一旁的酒杯也點綴上華麗金屬元素。（Crate and Barrel提供）

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中國時報
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Leo即飲隨行杯附蓋330ml。（旺代提供）
Wildwood節慶餐點。（Crate and Barrel提供）
Leo李奧刀具獲得2018德國紅點獎。（旺代提供）

歡慶耶誕，家居品牌祭出各種派對計畫，除了推出適合交換禮物的耶誕小物，更與異業結合創造口碑話題。

Crate and Barrel首度跨界與米其林星級主廚林明健主掌的Wildwood合作，即日起至25日推出期間限定Christmas Party Table，將10人包廂換上摩登風格節慶新裝，為分享美味與歡樂的餐桌備妥迎賓上座的餐飲娛樂器皿和餐桌布置，從接待櫃檯、沙發座位區和落地窗景都充滿布置巧思，Crate and Barrel與Wildwood攜手打造時尚歲末聚餐體驗，活動期間於Crate and Barrel購物或Wildwood用餐消費達2000元，還可獲得耶誕贈禮兌換券，詳情可洽品牌官網。

除了結合餐廳，為聚餐更添節慶氛圍，針對耶誕交換禮物，代理多樣精品家居的旺代企業則推薦比利時BergHOFF Leo李奧系列廚房小物，兼具設計與實用的用品，送禮自用兩相宜，另外媽媽團最愛的真空儲物罐、2018年獲德國紅點獎削皮刀也

在禮物推薦之列。

(中國時報)

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