家居品牌推節慶小物 耶誕交換禮物最實用

2018年12月04日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

Leo即飲隨行杯附蓋330ml。（旺代提供）

Wildwood節慶餐點。（Crate and Barrel提供）

Leo李奧刀具獲得2018德國紅點獎。（旺代提供）

歡慶耶誕，家居品牌祭出各種派對計畫，除了推出適合交換禮物的耶誕小物，更與異業結合創造口碑話題。

Crate and Barrel首度跨界與米其林星級主廚林明健主掌的Wildwood合作，即日起至25日推出期間限定Christmas Party Table，將10人包廂換上摩登風格節慶新裝，為分享美味與歡樂的餐桌備妥迎賓上座的餐飲娛樂器皿和餐桌布置，從接待櫃檯、沙發座位區和落地窗景都充滿布置巧思，Crate and Barrel與Wildwood攜手打造時尚歲末聚餐體驗，活動期間於Crate and Barrel購物或Wildwood用餐消費達2000元，還可獲得耶誕贈禮兌換券，詳情可洽品牌官網。

除了結合餐廳，為聚餐更添節慶氛圍，針對耶誕交換禮物，代理多樣精品家居的旺代企業則推薦比利時BergHOFF Leo李奧系列廚房小物，兼具設計與實用的用品，送禮自用兩相宜，另外媽媽團最愛的真空儲物罐、2018年獲德國紅點獎削皮刀也

在禮物推薦之列。

(中國時報)