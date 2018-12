家居品牌推節慶小物 耶誕交換禮物最實用

2018年12月04日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

Leo即飲隨行杯附蓋330ml。(旺代提供)

Wildwood節慶餐點。(Crate and Barrel提供)

Leo李奧刀具獲得2018德國紅點獎。(旺代提供)

歡慶耶誕,家居品牌祭出各種派對計畫,除了推出適合交換禮物的耶誕小物,更與異業結合創造口碑話題。

Crate and Barrel首度跨界與米其林星級主廚林明健主掌的Wildwood合作,即日起至25日推出期間限定Christmas Party Table,將10人包廂換上摩登風格節慶新裝,為分享美味與歡樂的餐桌備妥迎賓上座的餐飲娛樂器皿和餐桌布置,從接待櫃檯、沙發座位區和落地窗景都充滿布置巧思,Crate and Barrel與Wildwood攜手打造時尚歲末聚餐體驗,活動期間於Crate and Barrel購物或Wildwood用餐消費達2000元,還可獲得耶誕贈禮兌換券,詳情可洽品牌官網。

除了結合餐廳,為聚餐更添節慶氛圍,針對耶誕交換禮物,代理多樣精品家居的旺代企業則推薦比利時BergHOFF Leo李奧系列廚房小物,兼具設計與實用的用品,送禮自用兩相宜,另外媽媽團最愛的真空儲物罐、2018年獲德國紅點獎削皮刀也

在禮物推薦之列。

(中國時報)