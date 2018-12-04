暖冬‧暖心 超商熱飲狂銷

2018年12月04日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

阿華田也搶奶茶市場，新品烏龍拿鐵牛奶麥芽，8包249元，家樂福新品促銷價169元。（阿華田提供）

OK超商醇品系列，加碼推出錫蘭紅茶拿鐵、經典錫蘭奶茶兩種口味，中杯45元起。（OK提供）

GODIVA醇黑熱巧克力，今年多了特製織布環保袋及攪拌棒，99元。（7-11提供）

7-11熱太妃焦糖奶茶，開賣一個月銷售近20萬杯，60元。（7-11提供）

萊爾富明（5日）將上市新品Hi Cafe 鴛鴦醇厚奶茶，大杯55元。（萊爾富提供）

時序進入12月，近期氣溫依然維持25度以上的暖冬，雖然寒流未到，但是超商熱飲已賣得嚇嚇叫。而本季比起咖啡系列，奶茶、熱可可的話題更夯；據東方線上調查，奶茶類在手搖茶飲店的銷售大幅提高至5成以上，超商業者也爭相推出聯名款，包括全家唐寧奶茶、萊爾富美祿厚奶茶等創新飲品。

全家看準現調茶系列熱銷200萬杯，以「唐寧醇奶茶」大開冬季熱飲商機，主打伯爵醇奶茶、四紅果醇奶茶，以唐寧茶（TWININGS）為基底，每杯使用3包茶包，再加入溫牛奶，讓濃郁茶香跟奶香融合，也可選購蜂蜜調整甜度。此外也在杯款設計下功夫，推出「皇室紫」、「倫敦藍」限定英倫杯款，受到25～39歲女性的喜愛，成功攻占女性Instagram版面，已帶動杯飲業績比前期成長2成。目前伯爵醇奶茶、四紅果醇奶茶的銷售約為6：4，熱銷集中於下午時段。

GODIVA限量65萬杯

7-11上月甫推出「太妃焦糖奶茶」，單月已銷售近20萬杯，帶動相關業績成長1成。明（5日）GODIVA聯名熱巧克力再度回歸，鑒於去年3天限量50萬杯便銷售一空，今年則限量65萬杯，並提高黑可可原料比例，平均1間門市只有122杯，搶喝要快。

港式厚奶茶進駐

萊爾富明（5日）也同步搶攻奶茶商機，主打「厚奶茶」新品鴛鴦厚奶茶、尼爾吉嶺醇厚奶茶，與美祿奶茶，售價50～55元，新品第2杯6折優惠。其中港味十足的鴛鴦厚奶茶，嚴選尼爾吉嶺阿薩姆紅茶，搭配紐西蘭奶粉；而繼夏季的美祿恐龍冰沙銷量近百萬杯後，也再次推出熱美祿聯名奶茶。OK超商「醇品系列」再以斯里蘭卡的錫蘭紅茶為基底，新推出錫蘭紅茶拿鐵，與經典錫蘭奶茶兩款，中杯45元起，是甜蜜奶茶派的最愛。

(中國時報)