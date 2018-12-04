遠見五星服務獎 遠傳奪冠

遠傳電信運用創新科技提供顧客服務獲電信業首獎肯定，總經理李彬與客服同仁合照。（遠傳提供）

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中國時報
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遠傳電信榮獲「遠見五星服務獎 電信公司類首獎」，總經理李彬（右）出席領獎。（遠傳提供）

遠傳電信昨（3日）獲得素有「台灣服務業奧斯卡獎」美譽，由遠見雜誌舉辦的「2018第十六屆遠見五星服務獎首獎」殊榮，這也是遠傳的服務品質繼上半年獲得工商時報服務業大評鑑全台唯一7連霸企業再次贏得肯定。

遠傳總經理李彬表示，「生活有遠傳、溝通無距離、人生更豐富」是遠傳的企業願景，在客戶服務、產品內容、資費方案上持續自我創新與突破，追求成為消費者心中的第一理想品牌。很榮幸再次獲得遠見雜誌「遠見五星服務獎」肯定，遠傳始終相信只有全心回應客戶需求，服務才能感動人心，持續提升顧客滿意度，進而願意推薦並接受更多新的服務，將滿意變成願意。

《遠見雜誌》服務業大調查採用獨特的神祕客調查方式，今年聘請擁有國際知名驗證公司英特美（ITA）服務驗證執照的25位專業神祕客，以電腦隨機取樣的580個營業據點，為275家企業的服務品質打分數。以基本態度為主，魔鬼題為輔的劇本，最高規格考驗第一線服務人員的服務品質。

電信市場競爭激烈，李彬表示，遠傳將持續「永遠想得比消費者更快一步，並把消費者視為家人的對待」的信念，讓消費者感受服務的貼心與關懷，並善用20多年服務經驗，重視每一次服務接觸機會，點滴累積成就顧客推薦因子，將「顧客淨推薦率Net Promoter Score」制定為終極服務目標，認真地回應與服務每位客戶的需求，成為顧客最願意推薦的電信服務商，獲得顧客肯定與滿意的笑容。

(中國時報)

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