不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－急切割 保留再戰2020年實力！新系啟動逼宮

2018年12月05日 04:11 中國時報 崔慈悌、曾薏蘋／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，繼新系立委蔡其昌和段宜康釋出訊息賴菊將請辭後，新系北市議員李建昌昨也放話要蔡英文「放手讓有選戰經驗的中生代來」，新系大老林濁水留言附和；顯示新系為力保2020年執政，已啟動「逼宮」戲碼。

釋訊息 賴菊只是暫時留任

民進黨在敗選後，黨內瀰漫檢討聲浪，新系兩名大將閣揆賴清德、總統府祕書長陳菊，也在被檢討行列；然而，民進黨的大敗，皆與新系有關，新系在立院審查年改法案時，所主張的版本比政院版更嚴苛；新系強攻台北農產運銷公司總座，拉下韓國瑜，造就韓流風潮，若要檢討民進黨敗選，新系應視為頭號戰犯，如今新系為保留再戰2020年的實力，切割與逼宮已同步進行。

賴揆和陳菊在選後雙雙請辭，皆被蔡英文以穩住局勢為由慰留。不過新系的立法院副院長蔡其昌和立委段宜康，日前卻不約而同，對外釋出賴菊只是暫時接受慰留，強調會在適當時機再請辭，段甚至鐵口直言，賴揆將在立法院通過總預算案後請辭，被視為新系急於與蔡英文切割，要走自己的路。

籲蔡放棄連任 正國會補槍

民進黨前立委沈富雄昨天接受POP搶先爆專訪時指出，由於台灣的憲政體制不正常，造成蔡英文對於體制的濫用且不夠識趣。如果蔡英文如決定2020年不連任，則對於民進黨內的困境反而能紓解。

沈富雄也指出，「陳菊帶太多人上來」，如果她辭了確實可能將對內閣造成影響；賴清德與陳菊接受慰留的原因是在於心軟，「但也差不多了」，之後這2位閣員都會走，而此舉將隱含新潮流系不願讓蔡英文連任。

正國會立委蔡適應日前也公開呼籲總統蔡英文放棄爭取2020連任，儘管他隨後改口，強調非常支持蔡總統，不過新系大老林濁水卻順著表示認同，強調小英放棄連任「恐怕是多數民進黨立委的心聲，也是多數民眾的期待」。

林濁水批蔡 不領導不放手

林濁水隨後發文批評蔡英文，民調支持度已掉到了20％以下，「還要選連任嗎？如果要選，行嗎？」並直言「再魯鈍再頑固的人都知道車子非換不可了」。

成功連任的新系台北市議員李建昌昨天也開槍，在臉書放話嗆蔡英文「沒有領導，不敢領導！就放手讓有選戰經驗的中生代來吧！」林濁水也留言「勇」，並加碼批評蔡英文「只丟議題，不決策不領導，不放手，隨時干預。」都顯示新系「逼宮」戲碼已經強勢上演。

(中國時報)