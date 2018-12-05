美國財長透露！陸追加1.2兆美元貿易承諾

2018年12月05日 04:12 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國財長穆努欽3日表示，美國對與大陸達成貿易協議的前景感到樂觀，因為陸方已在幾個重要議題上做出讓步的承諾。他並透露，陸方提議採取追加措施，價值逾1.2兆美元（約台幣36.8兆元），藉以糾正貿易失衡問題。美方先前稱，大陸同意向美採購數量非常大的農業、能源和工業等產品。

針對美方的說法，大陸並未證實，不過，美國總統川普已推文宣稱「美中關係大躍進」。

沒有書面協議 陸方未證實

穆努欽向美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）說，「他們在（習川會）談判桌上做出了逾1.2兆美元的額外承諾。但有關細節仍待雙方磋商。這不僅是買美國貨，還事關向美國公司開放市場，保護美國技術。對川普總統來說，這是非常重要的結構問題」。

他指出，「這是大陸首次就結構問題和非結構問題，拿出來一個很長、具體的回應」，「我們將把此變成一個真正的協議」。穆努欽又說，陸方必須做出實實在在的進展，川普政府不會再忍受拖延。

白宮經濟顧問庫德洛也表示，1.2兆美元這個數字是一個廣泛的衡量基準，係指根據市場條件購買美國產品的交易。2017年，大陸自美進口貨品金額約1304億美元，美國自陸進口貨品金額則達5056億美元，美陸貿易逆差高達3752億美元。

針對美方披露的這些細節，陸方並未證實。庫德洛還表示，陸方將處理公司所有權、智慧財產權盜竊和強迫技術轉讓等美國首要關切的問題，並承諾立即開始解除關稅和非關稅壁壘，包括降低40％的汽車關稅。他說，這些承諾並沒有書面協議，具體細節仍待敲定。

鷹派主導談判 磋商更艱難

庫德洛另透露，川普已指派美國貿易代表萊海澤負責與北京的新一輪談判。萊海澤為知名的鷹派，談判主導權轉到他手上，可能顯示美方將趨向強硬，讓陸美磋商更加艱難。

「習川會」達成貿易戰休兵協議，各界期待後續磋商進展以及3個月後的談判成果。但華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）認為，不用等到明年3月，本月18日就是觀察重點。他指出，今年是大陸改革開放40周年，12月18日將舉行高規格紀念大會，若北京方面沒有在當日或是前後幾日發布重大經濟改革，則可以預料，90天休兵到期後，美陸的緊張關係將會再次升溫。

(中國時報)