林國權涉吸金 放棄接原民會

2018年12月05日 04:11 中國時報 李義 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

獲韓國瑜延攬進入高雄市府小內閣的前市議員林國權，因涉及吸金官司尚在審理中，他4日舉行記者會說，已向韓國瑜說明放棄出任主委一職。韓國瑜則表示，會記取教訓，未來徵詢閣員時會多一句是否有官司等問題。韓才公布4名小內閣閣員，還未就任就陣亡一員。

很難找到聖人 說法惹議

準高雄市長韓國瑜的小內閣原內定原民會主委林國權，被爆出涉嫌吸金案，林國權已確定暫不入閣。民進黨前立法委員沈富雄昨在電台評論此事時說，韓國瑜在第一時間說，「很難找到聖人」，是韓流擴散到當選後，他講過最糟糕的一句話。

沈富雄昨接受POP RADIO《POP搶先爆》專訪時說，林國權被翻出過去背景時，韓國瑜竟說「很難找到聖人」，是很糟糕的一句話。但是韓國瑜反應很快，後來又說「與其再擴大，不如現在就幹掉。」

林國權在國民黨高雄市黨部舉行記者會，他說，感謝韓市長提攜照顧，4年前的案子因欠一個說明，導致今日引起爭議，自己要負責任，但此案尚在一審未判決，不宜說太多。

林國權說：「婚友公司是包套服務，商品是合理的，公司不負責行銷，行銷交給代理商做，2014年代理商業務小姐與客戶間發生糾葛，我應盡督導而未盡督導之責。」

未說清楚官司 損韓威信

林國權昨天早上主動向市長報告，考量市府團隊形象及用人三原則專業、操守及熱情，「我空有熱情，卻已影響韓市長理念威信，於是決定放棄接任主委。」

林強調，曾說過有官司但未說明清楚，以致韓市長以為是過去的事，才說出曾經犯錯也可以原諒。

當市長得知此案仍在進行中，反應很震驚。林國權表示，有說過但未說清楚，「已經造成千堆雪，先放逐我吧，韓市長就答應了。」

韓國瑜3日公布小內閣人事，前高雄市議員林國權出任原民會主委，林的吸金司法案件也立即受到關注。

林國權於2010年成立和荔公司，銷售包含鑽戒、婚紗、訂喜餅、餐廳等服務，每套新台幣4.5萬到9萬元。4年間獲利逾4000萬元、約170人受害，台中地檢署2016年依違反銀行法、詐欺等罪嫌起訴林國權等78名成員。

(中國時報)