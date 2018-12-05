韓：早知無蜜月期 用人會更謹慎

準高雄市長韓國瑜（中）說，勝選後就知道沒有蜜月期。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

準高雄市長韓國瑜小內閣原民會主委人選餘波盪漾，宅神朱學恆抨擊「還沒上任就結束蜜月期」，館長陳之漢也嗆「下一步全面反你」。韓國瑜4日回應，「勝選後就知道沒有蜜月期，大家對我們用人標準很高，用人會更小心謹慎。」

林國權人事案引爆2位網路聲量極高、選前力挺韓國瑜的宅神與館長怒火，宅神朱學恆在粉絲專頁說「我這人最恨詐騙集團」、「還沒上任就結束蜜月期，正好代表這世界上沒有任何不可以挑戰的權威」。

館長陳之漢也抨擊，偏偏選一個有詐欺前科的，還沒給全民一個交代，就起用這麼一個人當內閣，「下一步全面反你！」

韓說，謝謝朱學恆指教，館長的直播還未看，不過，他很清楚大家對未來高市府用人標準很高，之後用人必須更小心更謹慎。

韓國瑜也還原徵詢林國權過程，當時專注於是否專業與熱情，未問到有無前科及官司問題，會記取教訓，徵詢閣員時，還要多問一句是否有法律等問題，廉潔內閣是他追求的唯一目標。

對於時力立委黃國昌炮轟楊秋興前機要及楊秋興是否會擔任副市長，韓國瑜說，不清楚楊秋興前機要的事情，副市長及其他內閣成員的人事案，下周會陸續公布。

韓國瑜也重申，人事一切以他公布的為準，對於大老就是楊秋興的說法，他不曉得，楊秋興有建議人選，但採不採納在於他。

韓國瑜強調，勝選後就知道沒有蜜月期，已經開始拚經濟，收到新加坡企業想瞭解高雄農漁特產品，就立即委託議員陳麗娜與農會系統組成小組前往接觸，目標是第一階把蔬果銷售出去，第二階段就是漁產品。

他說，市府更會大力推動農漁特產品賣出去，不容許發生中間剝削事情，即生產者到合作社等平台後就直接到買方端，確保利益回饋到農漁民。同時，也要保障消費者權益，不能讓價格居高不下。

(中國時報)

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