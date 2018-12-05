民意如流水 韓應踏穩每一步

友善列印
中國時報

韓國瑜翻轉了高雄，可是，在高雄失去執政權2、30年的國民黨出現人才斷層，令他在籌組小內閣過程，陷入找人才不易的困境，又因尚未接上地氣，才會發生官司纏身的林國權竟獲延攬入閣的烏龍，也折損韓總CEO的威信。

選前，禿子拉抬了漢子與燕子的氣勢，但選後籌組小內閣，延續朱立倫執政的侯友宜，新北長期執政，人才庫裡不愁沒有人選。

台中雖然林佳龍曾阻斷國民黨執政之路4年，但前市長胡志強培訓了不少在地人才，盧秀燕又是台中6連霸的立委，就地取才，得心應手，籌組過程相對順暢。

國民黨在高雄縣市在野多年，沒有執政平台培訓人才，連選舉都是屢屢敗陣，透過選舉篩出人才的管道也受挫。

所以，重新當家後，韓國瑜覓才備極艱辛，也才會發生黨內大老或各方人馬想硬塞人選的傳聞，讓籌組小內閣更蒙上一層陰影。

「馬上打天下，馬下治天下」是完全不同的事情。選舉激情過後，回歸現實，韓國瑜面對的是市民對韓總執政的期許與感受，小內閣是各界檢驗韓國瑜執政能力的第一個觀察指標，林國權入閣風波地方譁然，宅神與館長的激烈反應則忠實反映了全台各地韓粉的心情。

韓流掀起全國旋風，他成了討厭民進黨與反對民進黨選民的英雄，不過，民意如流水，選民的賞味期極短，韓國瑜畢竟是人不是神，走下神壇只是遲早的事，但必須踏穩每一步，否則，摔下神壇，可是傷筋斷骨，也辜負了選民的期待。

(中國時報)

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