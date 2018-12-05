救菜價 雲縣府啟動200公頃耕鋤

2018年12月05日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

為減少高麗菜上市導致敗價到過年前，雲林縣府自行補助農民耕鋤作為有機肥，預估耕鋤200公頃約660萬顆高麗菜，4日啟動耕鋤作業，農民和農業處人員一同目睹。菜農說，翻耕雖很不捨，完全沒收成是要怎麼辦？這不是暴殄天物，犁掉至少救一些成本回來。

雲林縣11月高麗菜約110公頃，價格已崩到破盤，12月將爆量到380公頃，1公頃約產3萬3000顆高麗菜，估計產出1254萬顆高麗菜，雲林縣府自行以第二預備金補助耕鋤為有機肥，每公頃7萬元，計畫耕鋤200公頃。

上周五耕鋤訊息發布得倉促，加上過去耕鋤登記作業在農會，這次為增加勘查人力改在全縣160家合作社場，多數農民不知訊息，昨天上午農業處召集合作社場開會拜託加速宣導。

農業處表示，能申報耕鋤條件是「仍有商品價值、近10天能上市」，7日截止登記。合作社場指出，這兩天很多菜農詢問，因為怕菜太成熟會裂掉。

雲縣府昨天收到45筆農地申請耕鋤，下午馬上出動勘驗，第一筆4.7分地花了40分鐘翻耕完畢，農民站在田邊目睹整片高麗菜變成綠肥，苦笑不發一語。

菜農表示，農民不喜歡暴殄天物，但眼前情況不同，種1分地花成本1萬8000元，翻耕獲得7000元補助，還不到成本一半，不捨還是是要看破。

契作高麗菜30多公頃的張姓菜商表示，最近高麗菜太低價，原先契作的高麗菜長得太醜、有蟲、有乾葉的都認賠，每分地付給農民2萬1000元，請他們直接申請耕鋤，農民也覺得採收費工，都寧可耕鋤，以免賣不到工錢。

青農廖仁安表示，目前種的會在過年後上市，明年價格好不好不知道，但不種沒機會，他都顧得很好，價格再差也會全都收成，不會耕鋤。

西螺果菜市場昨天高麗菜交易量多達250公噸，品質佳的6.6元、中等4.4元、差的3.2元，平均交易價格每公斤4.4元。

(中國時報)