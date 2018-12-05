救菜價 雲縣府啟動200公頃耕鋤

雲林縣12月可收成的高麗菜達380公頃，縣府4日啟動補助耕鋤作業，農民雖無奈但也鬆口氣。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

為減少高麗菜上市導致敗價到過年前，雲林縣府自行補助農民耕鋤作為有機肥，預估耕鋤200公頃約660萬顆高麗菜，4日啟動耕鋤作業，農民和農業處人員一同目睹。菜農說，翻耕雖很不捨，完全沒收成是要怎麼辦？這不是暴殄天物，犁掉至少救一些成本回來。

雲林縣11月高麗菜約110公頃，價格已崩到破盤，12月將爆量到380公頃，1公頃約產3萬3000顆高麗菜，估計產出1254萬顆高麗菜，雲林縣府自行以第二預備金補助耕鋤為有機肥，每公頃7萬元，計畫耕鋤200公頃。

上周五耕鋤訊息發布得倉促，加上過去耕鋤登記作業在農會，這次為增加勘查人力改在全縣160家合作社場，多數農民不知訊息，昨天上午農業處召集合作社場開會拜託加速宣導。

農業處表示，能申報耕鋤條件是「仍有商品價值、近10天能上市」，7日截止登記。合作社場指出，這兩天很多菜農詢問，因為怕菜太成熟會裂掉。

雲縣府昨天收到45筆農地申請耕鋤，下午馬上出動勘驗，第一筆4.7分地花了40分鐘翻耕完畢，農民站在田邊目睹整片高麗菜變成綠肥，苦笑不發一語。

菜農表示，農民不喜歡暴殄天物，但眼前情況不同，種1分地花成本1萬8000元，翻耕獲得7000元補助，還不到成本一半，不捨還是是要看破。

契作高麗菜30多公頃的張姓菜商表示，最近高麗菜太低價，原先契作的高麗菜長得太醜、有蟲、有乾葉的都認賠，每分地付給農民2萬1000元，請他們直接申請耕鋤，農民也覺得採收費工，都寧可耕鋤，以免賣不到工錢。

青農廖仁安表示，目前種的會在過年後上市，明年價格好不好不知道，但不種沒機會，他都顧得很好，價格再差也會全都收成，不會耕鋤。

西螺果菜市場昨天高麗菜交易量多達250公噸，品質佳的6.6元、中等4.4元、差的3.2元，平均交易價格每公斤4.4元。

(中國時報)

影城買百噸高麗菜 看電影送菜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。