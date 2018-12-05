影城買百噸高麗菜 看電影送菜

2018年12月05日 04:11 中國時報 許素惠 、 莊曜聰 、 林瑞益 、 王文吉 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

高麗菜價直直落，農民心淌血，各地都發起活動幫助農民。雲林縣長當選人張麗善4日促成秀泰影城購買了100公噸高麗菜，台南市議員蔡育輝向在地農民訂購高麗菜，要舉行義賣活動幫助公益團體，另一位市議員謝財旺則結合地方企業直接向雲林農民購買10萬斤高麗菜，免費發送給台南民眾；高雄市花果匯企業行昨在高雄市左營區自由二路發1000顆勝選高麗菜。

秀泰影城董事長廖治德、副總經理廖偉翔父子昨天親自到雲林洽談採購高麗菜事宜。張麗善指出，秀泰影城透過分布在全台的電影院推出看電影送高麗菜促銷活動，一口氣購買100公噸，希望激發更多企業協助打開通路，調節市場，穩定價格。

廖偉翔說，該企業在全台共有12家影城、5座商場，都會加入一起做公益行列，只要購買1張電影票、購物滿200元就送1顆高麗菜，送完為止。

台南市議員蔡育輝選後謝票時發現高麗菜滯銷，立刻向鹽水區農民訂購3500顆高麗菜，要在新營民眾服務社前義賣，所得將捐助北台南家扶；市議員謝財旺與在地企業伊秀康國際開發有限公司，花費40萬元，向雲林產地直購10萬斤高麗菜，昨天開始一連5天巡迴大北門區，免費發送給民眾。

花果匯企業行總經理唐承說，有感於韓國瑜當選高雄市長，因此舉辦這場活動，活動在4、5日舉行，各發出1000顆高麗菜，看到民眾開心排隊領高麗菜，他也感受到快樂的氣氛，並希望韓國瑜能夠幫助大家發財。

台中市議員吳顯森自掏腰包向雲林農民購買300箱高麗菜，共1萬台斤，昨天下午在服務處推出「送菜幫助農民」活動，每人限領1顆。不到2個小時，2000顆高麗菜全數清空。

立委張廖萬堅也與台中市議員當選人林祈烽、金豐室內設計師呂金豐，聯合收購2萬顆高麗菜，協助高麗菜農度過銷售困境，民眾持5張發票或樂捐零錢即可兌換1顆高麗菜，所得全數捐贈給台中惠明盲校。

(中國時報)