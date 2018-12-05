新聞透視－享盡分官封爵 有難就翻臉！逼宮小英！新系爭權開戰 民進黨2020恐潰敗

2018年12月05日 04:11 中國時報 朱真楷

選舉慘敗！ 蔡總統「傾聽之旅」 檢討中台灣選情

高築牆、廣徵糧、緩稱王的新潮流，面對蔡英文領導威信崩盤，顯然已決定從「造王者」變「罷王者」，發動權力革命全面開戰。但，新潮流享盡分官封爵，如今不共同承擔就罷，竟還吃最飽、罵最凶；拿得最多，跑得最快，吃相冷血貪婪，一步步把民進黨推向2020小我、大我全盤皆墨。

搶菜攤丟江山 還沒學乖

比民進黨老3歲的新潮流，雖是全台最大政治團體，但過去總謹守老二哲學，扮演king maker，因而一路持盈保泰，也讓蔡在派系平衡共治思維下，默許其勢力蔓延政府機關。

不可否認，新潮流是台灣少數齊聚建構論述、培育人才、精擅選戰的組織，蔡若要長治久安，很難不與之合作。

然新潮流權力欲顯已失控。2016年以來，從總統府、行政院與各部會，乃至國營事業，他們是肉也要、湯也要、骨頭也要；單一派系強勢盤據的結果，就是讓政府政策過度傾斜單一立場，讓不應分色彩的政府快速流失民心，終釀2018慘敗。

逼宮挺賴 小英提前跛腳

結果，面對選後斷壁殘垣，第一個跳出來譴責的竟是段宜康，難道他不曉得全黨最沒資格說三道四的就是新潮流嗎？當一隻手指別人，難道不曉得另四隻手指正指著自己？所謂「搶菜攤、丟江山」，不就是新潮流自私縱欲的惡果嗎？

當然，民心潰散，蔡要負最大責任。但此刻的新潮流，卻像終日滿口魚肉的食客，吃到滿臉橫肉、健康亮紅燈，還嫌廚師亂煮，有嘴說別人，沒嘴說自己。

雖然，選後陳菊、賴清德一度接受慰留，表面說要共體時艱，但講白，背後不就是要逼蔡「釋權留人」、授予內閣人事主導權的盤算？然而，從這兩天菊、賴放話走人、新系人馬接連轟蔡情況看，新潮流顯然已另有盤算。

接下來，隨著新潮流丟包蔡英文，逼宮挺賴全面開火，民進黨勢進入一場遠比2006年「新系與非新系之爭」更慘烈的內戰；黨內的烏煙瘴氣，不僅讓蔡提前跛腳，也很難再有心思處理國政。

眼前亂局，已非蔡英文鎮得住。在她之上的民進黨大老，再不出手鎮壓，最後無論誰選2020，都將凶多吉少。

(中國時報)