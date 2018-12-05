傳總統立委分開選 藍綠都搖頭

上屆總統立委合併選舉，2015年12月民進黨總統候選人蔡英文氣勢正旺，帶領中市黨籍立委候選人共同造勢；如今民進黨敗選，似擔心「母雞連累小雞」，因此傳出總統立委脫鉤選舉之議。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

九合一選舉剛落幕，接著是2020總統及立委選舉，但近來卻傳出兩者脫鉤辦理說法，以避免民進黨在中央施政低迷下，「母雞連累小雞」。對此，綠委紛紛否認這項可能有利的選項，認為此時提出這討論太政治算計，恐引起人民反感；藍委則認為，不要因一黨之私來做，全民不會接受。

中選會代理主委陳朝建昨受訪表示，依過去期程，中選會可能在1、2月初步討論後，提報委員會，「畢竟這是重要事項」，循例在3月決定是合併或分開選舉。

綠委管碧玲說，選舉方式不能有政治算計，這時間點談這事，人民會很反感；且即使總統立委分開選，也無法切割議題，選民要「算帳」，不會因分開選就不計較。

管碧玲說，以2008年為例，當時民進黨氛圍最差，全國只選出13席區域綠委，當年就是總統、立委分開選，分開選也未必對民進黨有利。

綠委段宜康說，過去他不贊成總統、立委合併選，因總統交接期太長，全世界沒像台灣有超過4個月的過渡期，這對政務推動有影響。不過他說，目前他沒聽說2020要脫鉤選，且民進黨大敗後提分開選，難免讓人覺得是選舉考量，此時並不適合。綠委許智傑表示，他個人認為節省公帑是人民想法，一起選較不浪費。

國民黨團書記長曾銘宗則表示，自己傾向合併選舉，因3個月內辦兩次大型選舉，不只成本高，動員社會成本更高，「基本上我是贊成一併選舉」。他強調，應從制度面、社會成本及付出的行政成本來看，不要從一黨之私、一黨看法來做，全民不會接受。

藍委李彥秀指出，上屆總統、立委合併舉行，這屆若分開，中選會應及早規劃，因無論合併或分開都會影響政黨及候選人布局，也牽涉公投綁大選議題，須及早將決定告知大家，否則對長期準備的公投或政黨總統、立委候選人都不公平；另外，中選會也要記取這次九合一投票的痛苦，及早做準備。

(中國時報)

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