新聞幕後－民進黨九合一大敗 非新系結盟！拱其邁選主席 小英拚連任

民進黨黨主席為各派系必爭之地，非新系傾向結盟，可能拱陳其邁出馬。（取自陳其邁臉書）

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中國時報
民進黨大敗！　蔡英文辭黨主席、慰留賴揆

民進黨九合一大敗，身兼黨主席的蔡總統請辭負責，誰接黨主席？各派系暗潮洶湧，非新系成員動作頻頻，正國會的「扛壩子」林佳龍、英系陳其邁皆頻被點名，顯示非新系也開始結盟，防堵新系人馬接下黨主席。

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民進黨中常會上周三已通過由正國會基隆市長林右昌代理黨主席，民進黨今舉行選後首次中執會，將通過黨主席補選時程，預計12月中下旬開放登記，明年1月6日選舉。這次選出的黨主席，將延續蔡剩下的任期，至2020年5月20日止。

未來黨主席將手握下屆立委及總統大選提名權，因此成各派系必爭之地，只是民進黨剛大敗，目前氣氛尚在檢討反省，大家還不敢大動作廝殺。

蔡任黨主席，原對黨內派系有平衡作用，是黨內最大公約數，但民進黨九合一潰不成軍，她不得不辭職承擔，非新系自不會坐視新系獨大。

正國會綠委蔡適應選後開第一槍，在政論節目公開呼籲蔡英文放棄爭取2020連任，「以目前狀況，我不客氣講，2020總統大選不會贏，黨主席誰接都沒用」。雖然蔡適應事後澄清，他是希望行政團隊大破大立。不過可以看出，黨內對誰當黨主席、誰選總統，各有盤算，已嗅到煙硝味。

這次在高雄市長、台中市長競選失利的陳其邁、林佳龍等2位中生代，已成非新系成員擁護的黨主席對象，也是力抗呼聲很高的新系桃園市長鄭文燦最好人選。

林佳龍周一北上宴請正國會，據了解，林在會中指出，想沉潛一陣子，「沒意願參選黨主席」；因此，正國會立委黃秀芳受訪表示，林佳龍不參選黨主席後，目前檯面上沒有比陳其邁更適合的人選。顯示非新系成員，在黨主席這局已準備結盟。

至於2020總統，雖然包括獨派團體在內，要求蔡英文不再競選連任；不過黨內人士認為，新系看來很想叫明日之星賴清德快跳船，成下屆總統儲備人選；但從長期黨內「新系與非新系」戰爭來看，非新系考量手上籌碼，最後選擇力挺蔡英文連任，仍很有可能。

(中國時報)

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