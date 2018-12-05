小英信任度24.7％ 不到柯韓一半

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中國時報
崔慈悌／台北報導

美麗島電子報在選後進行最新國政民調，全台民眾最信任的政治人物由柯文哲居冠，信任度達63％，第2名韓國瑜52.1％；第3、4名分別是朱立倫和賴清德，最後1名則是蔡英文，信任度24.7％，不及柯韓一半。

美麗島電子報董事長吳子嘉指出，隨著九合一大選海水褪去，政壇誰沒穿褲子，一清二楚。美麗島電子報在選後針對上述五藍綠政治人物進行信任度調查。結果發現綠營的蔡英文和賴清德信任度，分列倒數第1、2名。

交叉分析發現，無論信任蔡英文、賴清德的民眾，都有逾7成也信任柯文哲，形成「英粉或賴粉，有7成都是柯粉」現象。

值得注意的是，若以「地區」交叉分析會發現，柯文哲信任度最低、不信任度最高的地區，都落在台北市，信任度53.7％，不信任度40.4％。

反觀其他地區民眾，對柯文哲的信任度介於56％至68％之間；不信任度則介於18％至23％之間。其中，信任度最高地區落在新北市，信任度68％；不信任度最低地區落在雲嘉南，不信任度僅18.2％，且高屏地區對柯不信任度其實也只有18.4％。

信任柯文哲比例最高的一群，就屬泛綠族群，對柯文哲信任度達67.4％，高於中立選民的64.3％，更高於泛藍選民的58.7％。

調查也發現，韓國瑜雖當選高雄市長，但對韓國瑜信任度最高地區，是在中彰投。韓國瑜在高雄信任度為48.9％，在中彰投信任度高達59.2％；其次為桃竹苗的56.7％、台北市的53.3％。

若與柯文哲相比，韓國瑜在台北市信任度為53.3％，與柯文哲53.7％相比，幾乎相差無幾。

(中國時報)

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