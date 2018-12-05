敗選扯低價菸 張善政諷蔡腦袋很重要

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中國時報
／台北報導

關於平價菸爭議，總統府第一時間迅速滅火，但前行政院長張善政還是忍不住開炮，建議蔡總統，「腦袋真的很重要！」張善政說，蔡總統提及以低價菸挽回民心，這種變相鼓勵吸菸的說法，最讓他「掉下巴」。

張善政昨在臉書表示，1124以來，蔡總統沒了黨主席身分，卻還是馬不停蹄到處參加敗選檢討座談，其黨國一心引起不少質疑聲浪，但最讓他「掉下巴」的，是蔡總統2日到嘉義市與基層座談時，竟表示民進黨敗選原因，是因調高菸稅做為健康捐，影響基層民眾對於民進黨的支持，她甚至要菸酒公司研發新款低價菸品來挽回民心！

日前媒體引述綠委說法稱，蔡總統認為過去推動政策較忽視基層，像香菸調漲20至30元，對抽平價菸的癮君子是負擔，蔡為此還親電台灣菸酒公司商討對策，因沒辦法降低菸價，最後討論開發一款平價菸品「新長壽菸」。

張善政建議蔡總統，腦袋真的很重要，檢討敗選竟檢討到菸捐政策，實在令人匪夷所思。他說，台灣從2002年開始每包菸徵收健康捐之後，國人吸菸率逐年降低，既有效降低吸菸人口，也能提升國人的身心健康，可以說是福國利民的政策之一。

張善政直言，「沒想到我們的蔡總統，竟為檢討民進黨嘉義市敗選，檢討到菸捐政策上了」，蔡總統的一席話，讓國民健康署情何以堪？這樣變相鼓勵吸菸說法，國健署應該要求小英總統多捐一點健康捐。而一旁的前衛生署長、也是醫師的市長涂醒哲，難道也希望為了勝選而多賣些低價菸品嗎？

不過，總統府發言人林鶴明說，蔡總統是以此為例，用來表示政策執行與現實民意落差情形，且人民期待總統要關心基層感受，「蔡總統表示，雖然抽菸對身體健康不好，但這類的民間意見，政府仍然要了解民意的想法。」

（吸菸有礙健康）

(中國時報)

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