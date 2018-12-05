翻轉局勢 國民黨拚高市完全執政

2018年12月05日 04:11 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議會國民黨團4日召開會議，由兼任主委的準市長韓國瑜親自主持，協商無異議推舉許崑源參選議長，副議長經假投票後，確定提名資深議員陸淑美。韓國瑜說，如果有違紀情形，一律開除黨籍，6年不得恢復。

高雄市下屆議會國民黨有33席，昨日僅1人未出席但有委託書，韓國瑜感謝議員輔選並聽取各方意見，與議員討論選前後的情形，議員們也踴躍建言。

副手人選 假投票推舉

隨後推舉正副議長人選，前議長許崑源獲全體議員支持，鼓掌通過確定提名。副議長部分則有原縣區資深女議員陸淑美與原市區青壯派女議員李眉蓁角逐，2人分別陳述參選理念後，立即舉行假投票，陸得24票擊敗李9票勝出。

李眉蓁說，參選是年輕人勇敢站出來，青年事務局與她的政見一樣，未來年輕人來國民黨就有機會，參選是想創造這個氛圍，不想讓外界再戴著「用喬的」有色眼鏡看國民黨，這也是第一次以假投票進行推舉人選。

違紀開除 6年不得復籍

韓國瑜率議員舉行記者會，宣布黨團會議結果，許崑源與陸淑美搭檔參選正副議長，如果有違紀，將開除黨籍且6年內不得恢復，總召與書記長則待就職後再召集遴選。

市議會共66席，國民黨獲33席已立於不敗之地，只要獲得親民黨或無黨籍議員支持，就可勝出。至於如何爭取支持，韓國瑜說，「誰都希望多交朋友」。

綠不缺席 時力投自己

民進黨團總召張勝富表示，雖然民進黨只有25席，但不會因而缺席，仍會展現負責任態度，推舉出一組候選人參選。因選後不少議員出國散心，一時間無法召集，在24日前一定完成相關作業；若協調人選失敗，會以假投票方式推舉出人選。

時代力量在高雄市議會成功插旗，祕書長陳惠敏表示，2席議員不會投其他政黨的正副議長候選人，全部投給自己。

國民黨若拿下議長，高雄市就是國民黨完全執政，與本屆民進黨完全執政的局勢完全翻轉，也成為韓國瑜推動新政的最有力後盾。

(中國時報)