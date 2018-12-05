競爭激烈 南市議會變數多

友善列印
中國時報
／台南報導

台南市議會下屆議長選情至今仍未明朗，因藍綠均未過半，導致正副議長選舉變數多。現任議長賴美惠交棒後，民進黨除蔡旺詮、林志聰已公開表態搭檔參選外，現任副議長郭信良等4人也有意角逐。國民黨則積極尋求與無黨聯盟合作奪回議長寶座，資深藍營議員蔡淑惠也宣布參選。

下屆台南市議會57席議員中，民進黨獲得25席，國民黨16席，台聯、時代力量各1席，無黨籍14席。原本同屬泛綠的台聯、時代力量，加上2席政治立場偏綠的原住民議員席次，泛綠已達29席「實質過半」的門檻，但因時代力量決定投自己，同時綠營內部也出現矛盾，導致局勢失衡，藍營出現一線生機。

目前已公開表態的人選中，民進黨方面有蔡旺詮搭配林志聰；國民黨則有「七連霸」議員蔡淑惠。至於被外界視為競逐議長的熱門人選，還有民進黨副議長郭信良及資深議員林宜瑾、邱莉莉、郭清華等4人，全市最高票的國民黨謝龍介呼聲也頗高，造成檯面下的競爭十分激烈。

其中，人緣頗佳、他黨也普遍較能接受的郭信良，雖被看好有機會「扶正」，但因不獲新系及新科市長黃偉哲人馬喜愛，「上位」之路面臨阻礙，稍一不慎甚至還可能丟掉副議長之位，讓他步步為營、低調行事。

至於「六連霸」議員林宜瑾則獲新系及賴清德人馬支持，實力不容小覷。同為「六連霸」的邱莉莉因擔任黃偉哲競選總部發言人表現亮眼，也獲多位綠營議員支持。「五連霸」議員郭清華態度積極，但效果仍待觀察。

國民黨團已指派資深議員洪玉鳳、盧崑福，與無黨聯盟協調正副議長選舉的合作事宜，未來如果雙方達成協議，一般預料可能以一正一副的組合型態角逐正副議長寶座。

(中國時報)

翻轉局勢 國民黨拚高市完全執政 藍人數佔優勢 雙北如探囊取物

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。