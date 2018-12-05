藍人數佔優勢 雙北如探囊取物

2018年12月05日 04:11 中國時報 林縉明、葉德正／綜合報導

國民黨在下屆台北市議員選舉拿下29席，加上新黨及無黨籍盟友，正副議長寶座有如囊中物，市黨部於10、11日開放黨內初選登記，12日進行兩輪假投票產生人選。國民黨新北市黨部3日開放登記，議長有現任議長蔣根煌與周勝考登記，副議長則有陳鴻源、曾煥嘉、蔡明堂與洪佳君角逐，黨部將展開協調推一組人馬參選，在人數優勢下，拿下正副議長不成問題。

北市議會共63席議員，此次選舉國民黨拿下29席，雖未獨立過半，但加上親藍的新黨2席，只要再拉攏1席就可以拿下正副議長寶座。議長部分，被點名或表態參選的有秦慧珠、王欣儀、王浩、陳錦祥、王鴻薇等人；副議長有闕枚莎、葉林傳、應曉薇、吳世正。

國民黨市黨部近日公告台北市正副議長選舉黨內初選辦法，10、11日開放參選登記，12日於市議會黨團辦公室進行假投票，第1輪投票時間為上午10時30分，若未過半數，下午1時至2時進行第2輪投票，以得票數較高當選，如果得票數相同以抽籤決定。

民進黨下屆議員僅剩19席，角逐正副議長機會渺茫，必須柯綠合作，靠著柯文哲撮合國民黨以外的勢力，但在人數劣勢下，僅能被動與其他小黨合作，目前資深議員李建昌被力拱與第三勢力合作，搭檔參選正副議長選舉。

國民黨在下屆新北市議員66席中取得33席，加上親藍無黨籍議員，現任議長蔣根煌應可連任過關，不過，地方黨部3日開放登記，周勝考出面登記，經協調未被勸退，但預料蔣根煌憑現任優勢加上藍綠關係良好，出線機率高。

副議長部分有陳鴻源、曾煥嘉、蔡明堂、洪佳君登記。陳鴻源當過副議長，協調經驗豐富被看好；有部分藍營人士主張由無黨聯盟總召蔡錦賢出任副議長，支持「蔣蔡配」，目前仍待協調。

綠營部分，民進黨新北市議會黨團總召李坤城說，黨內將在下周召開會議協調，目前確定在正副議長選舉都不會缺席。

(中國時報)