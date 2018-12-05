台中張清照、顏莉敏 紅黑搭檔

2018年12月05日 04:11 中國時報 甘嘉雯 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市議會下屆在國民黨議員席次過半的情況下，一般預料現任正副議長邱奕勝、李曉鐘可望連任。台中市議會則由代表紅、黑派的張清照、顏莉敏搭檔，儘管國民黨席次未過半，但仍有一定優勢；兩地綠營都強調「不缺席」。

桃園63席市議員，國民黨拿下32席，席次已過半，加上楊梅區無黨參選的李家興議員共計33席，讓現任議長邱奕勝與副議長李曉鐘搭檔聲勢看漲。民進黨則拿下19席，強調會推出人選，但目前仍未決定推誰出馬，不過，這次會採取「記名投票」，降低黨籍議員跑票可能性。民進黨市黨部表示，一定會提自己人選，至於如何提名，將與市長鄭文燦討論後再提名。

第3屆台中市議員選舉，藍、綠各拿下32、25席，國民黨僅差1席就過半，掌握席次優勢，紅、黑派市議員張清照、顏莉敏已表態參選，搭配出馬角逐正副議長。民進黨目前呼聲較高的曾朝榮或李天生等人，黨內仍在協調人選，雖然市長未連任，議員又未過半，但強調絕不會缺席。

國民黨台中市黨部主委陳明振指出，張清照、顏莉敏已表態參選正副議長，國民黨26名現任市議員全部連任，加上6名新科議員，將爭取友黨奧援，勢言拿下議會龍頭寶座。

張清照的兄長張清堂曾擔任台中市議長，他若當選議長，將創下兄弟都當上議長的紀錄。副議長由黑派大老顏清標的女兒顏莉敏參選，張清照稱讚顏莉敏是女性又細心，問政專業，是監督市政的好手。

至於民進黨部分，成功連任市議員的曾朝榮、李天生、何敏誠及何文海等，都被視為熱門的正副議長人選，綠營最後將由何人掛帥出征，民進黨內還在協調中，但強調即使席次未過半，一定會有最佳組合參選。

(中國時報)