台中張清照、顏莉敏 紅黑搭檔

桃園市議會正副議長，各界看好國民黨邱奕勝（左）、李曉鐘（右）連任。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導

桃園市議會下屆在國民黨議員席次過半的情況下，一般預料現任正副議長邱奕勝、李曉鐘可望連任。台中市議會則由代表紅、黑派的張清照、顏莉敏搭檔，儘管國民黨席次未過半，但仍有一定優勢；兩地綠營都強調「不缺席」。

桃園63席市議員，國民黨拿下32席，席次已過半，加上楊梅區無黨參選的李家興議員共計33席，讓現任議長邱奕勝與副議長李曉鐘搭檔聲勢看漲。民進黨則拿下19席，強調會推出人選，但目前仍未決定推誰出馬，不過，這次會採取「記名投票」，降低黨籍議員跑票可能性。民進黨市黨部表示，一定會提自己人選，至於如何提名，將與市長鄭文燦討論後再提名。

第3屆台中市議員選舉，藍、綠各拿下32、25席，國民黨僅差1席就過半，掌握席次優勢，紅、黑派市議員張清照、顏莉敏已表態參選，搭配出馬角逐正副議長。民進黨目前呼聲較高的曾朝榮或李天生等人，黨內仍在協調人選，雖然市長未連任，議員又未過半，但強調絕不會缺席。

國民黨台中市黨部主委陳明振指出，張清照、顏莉敏已表態參選正副議長，國民黨26名現任市議員全部連任，加上6名新科議員，將爭取友黨奧援，勢言拿下議會龍頭寶座。

張清照的兄長張清堂曾擔任台中市議長，他若當選議長，將創下兄弟都當上議長的紀錄。副議長由黑派大老顏清標的女兒顏莉敏參選，張清照稱讚顏莉敏是女性又細心，問政專業，是監督市政的好手。

至於民進黨部分，成功連任市議員的曾朝榮、李天生、何敏誠及何文海等，都被視為熱門的正副議長人選，綠營最後將由何人掛帥出征，民進黨內還在協調中，但強調即使席次未過半，一定會有最佳組合參選。

(中國時報)

藍人數佔優勢 雙北如探囊取物 全面記名投票 現金、子彈無路用

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。