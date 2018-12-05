全面記名投票 現金、子彈無路用

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中國時報

今年正副議長選舉將全面採取「記名投票」，過去跑票、換票，甚至黑衣人「押走」全體議員喬價碼，每票喊價上千萬的現象將走入歷史，除了藍綠均未過半的議會生態還有操作空間，否則，黨紀將決定一切，也加深藍綠壁壘分明的現象。

過去根據《地方制度法》規定，議長，鄉鎮市代表會主席等選舉必須要採取「無記名」，議員技術性亮票，反而會遭檢方起訴甚至判刑，地方議會選舉存在很大操作空間，賄選傳聞不斷。

早年某縣市議長選舉就曾傳出，有意問鼎正副議長的人馬，派黑衣人開著遊覽車把全體議員「押走出遊」，到了深山野嶺沒有任何聯外電話，大家談好價碼才能請回，議員完全不敢吭聲。

另有某縣市議長選舉更曾傳出原本1票行情價500萬元，但兩派相爭激烈，為爭取特定關鍵票，負責遊說的黑衣人到某議員家「喝茶」，桌上放著一把槍，車後行李箱放著1000萬現金，到底要拿現金還是「子彈」？

雖然各地賄聲賄影風聞不斷，但卻只是口耳相傳，每4年成為茶餘飯後的話題，直到2014年台南市議會正、副議長選舉，地方選舉有了重大轉變。

台南市議會民進黨29席、國民黨16席、無黨11席、台聯1席，照理而言，民進黨應該勝券在握，未料國民黨李全教竟獲29票，擊敗民進黨賴美惠26票，外界一片譁然，其中玄機不言可喻。

民進黨黨內同志跑票，賴神臉上無光，綠委向內政部提案修法，各地陸續修法跟進，但雲林縣議會質疑記名投票反助長買票提出釋憲，今年11月大法官確認並無違憲，全案就此底定。影響所及，未來地方議長、主席等選舉將以政黨為優先考量，無黨籍幾乎沒有任何空間，固然杜絕買票可能，但也加劇藍綠壁壘分明。

(中國時報)

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