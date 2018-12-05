監委疑檢徇私 為段宜康翻案

立委林滄敏遭質疑詐領公款一事，檢方查無不法事證，林滄敏2015年11月17日召開記者會，要求民進黨立委段宜康兌現承諾，吞下曲棍球。（本報資料照片）

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中國時報
／彰化報導

4年前彰化縣長選舉時，民進黨立委段宜康在魏明谷的造勢場合指控國民黨候選人林滄敏擔任彰化縣曲棍球協會理事長涉嫌詐領500多萬元補助款，並嗆聲若指控不實將公開吞曲棍球，但後來檢方調查認為林滄敏並未涉案，今年法院更判決段、魏須連帶賠償林名譽損失共100萬元，並登報道歉確定。

約談彰檢檢察長等人

原本各界以為這起吞曲棍球的爭議已經塵埃落定，不料最近傳出有2位蔡系監委申請調查檢察官是否「違法循私」，其中一位是高涌誠，繼9合1選舉前約談承辦該案的彰化地檢署檢察官後，最近更將約談彰化地檢署檢察長黃玉垣等人，釐清當時為何對林滄敏作成不起訴處分，據了解，彰檢為配合監委調查著手整理資料，忙翻天。

彰檢在當時的緩起訴處分書指出，彰化縣曲棍球協會李姓祕 書長、張姓選手培訓小組召集人兼教練，在民國101、102年度分別向行政院體委會、教育部體育署申請曲棍國家代表隊的集訓及國外比賽培訓補助經費，涉嫌共同偽造選手的住宿、膳食、零用金等單據，侵吞補助款共500多萬元 。

但李祕書長事後將侵占的款項繳回，且為圓謊，即涉嫌偽造不實的單據等，製作「中華民國曲棍球協會支出憑證黏貼存單」，函覆體育署。全案事後有人向廉政署檢舉，經調查後移送彰化地檢署偵辦。

林滄敏無罪二審定讞

當年由陳姓檢察官偵辦此案時，李姓祕書長和張姓教練都認罪，檢察官認為兩人涉嫌《共同侵占》、《偽造私文書》等罪，但最後都作成緩起訴，並依規定送台中高分檢，高分檢駁回而確定。

事後彰縣府不服聲請再議，並追加林滄敏為被告。彰檢受理分案改由蔡姓檢察官偵辦，至於縣府再議部分台中高分檢認為依法不合而駁回。而蔡姓檢察官偵查後，認為沒有任何事證可以證明林滄敏涉案或知情，作成不起訴處分 ，也依職權送二審，台中高分檢駁回而確定。

(中國時報)

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